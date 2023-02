Iga Świątek w finale turnieju WTA w Dubaju. Zgarnęła fortunę, a jeszcze więcej przed nią

Iga Świątek się nie zatrzymuje. Najlepsza tenisistka świata kolejny raz ograła Cori "Coco" Gauff (6:4. 6:2) i awansowała do finału turnieju w Dubaju. Polka w sobotę stanie przed szansą nie tylko pierwszego w karierze triumfu w turnieju rozgrywanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale też wygrania wielkich pieniędzy. Kwota robi wrażenie.

Iga Świątek powalczy o wielkie pieniądze. Kwota robi wrażenie

Iga Świątek zarobiła w tym sezonie już 740 tysięcy dolarów. W przypadku zwycięstwa w sobotnim finale w Dubaju wzbogaci się o kolejne 454,5 tysiąca dolarów, czyli w przeliczeniu nieco ponad 2 miliony złotych. Tyle wynosi bowiem stawka starcia finałowego, w którym Polka podejmie Jessicę Pegulę bądź Barborę Krejcikovą. Za sam awans do meczu finałowego Świątek zarobiła 267,7 tysięcy dolarów, czyli prawie 1,2 miliona złotych. Łącznie w karierze liderka rankingu WTA zarobiła już prawie 15,5 miliona dolarów, czyli w przeliczeniu około 70 milionów złotych.

Poznaliśmy najbliższe plany Igi Świątek. To miejsce świetnie jej się kojarzy

Dodatkowo tenisistka z Raszyna powalczy o kolejne 900 punktów do rankingu WTA. Tyle bowiem otrzyma zwyciężczyni turnieju w Dubaju. Druga z finalistek dopisze z kolei 585 punktów. To oznacza, że przewaga Igi Świątek nad drugą w rankingu Aryną Sabalenką może zbliżyć się do pięciu tysięcy punktów.

Sobotnie spotkanie finałowe zaplanowano na godzinę 16:00 czasu polskiego. Z kolei w drugim piątkowym półfinale zmierzą się Jessica Pegula i Barbora Krejcikova. Początek również o godzinie 16:00.

