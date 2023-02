Iga Świątek show! Polka w finale turnieju w Dubaju. Rywalka znów bez szans

18-letnia Cori "Coco" Gauff to jedna z najzdolniejszych tenisistek na świecie, co udowodnia już od dwóch lat. To m.in. finalistka French Open 2022 w grze pojedynczej (przegrała z Igą Świątek) i podwójnej kobiet oraz finalistka US Open 2021 w grze podwójnej. Jej pech polegał na tym, że znowu trafiła na Świątek, która jest w doskonałej formie. Ale po kolei.

Polka w Dubaju najpierw pokonała Leylah Fernandez 6:1, 6:1, a później Ludmiłę Samsonową 6:1, 6:0. W ćwierćfinale Świątek miała zagrać z Karoliną Pliskovą, ale ta oddała mecz walkowerem. Za to Amerykanka zaczęła od zwycięstwa z Aliaksandrą Sanowicz 6:0, 6:4. W 1/8 finału Amerykanka otrzymała walkower od Jeleny Rybakiny. W ćwierćfinale Gauff pokonała Madison Keys 6:2, 7:5.

A co się działo w piątek?

Pierwszy set był dość wyrównany. Amerykanka nieźle serwowała (miała dwa asy, a Polka żadnego) i zmuszała Igę do biegania po korcie, ale ostatecznie wygrała Świątek 6:4. Wygrała, choć w końcówce grała już nerwowo. Polka miała dwie setowe, ale ich nie wykorzystała. Albo dobrze grała Gauff, albo proste błędy popełniała Świątek. Najważniejsze jednak, że Polka za piątym razem zdołała zamknąć tę partię.

Pomimo nerwowej końcówki pierwszego seta, druga partia, a w szczególności jej początek, był popisem Igi, która błyskawicznie prowadziła 4:0. Mało tego! Trzy gemy wygrała do zera! Później Coco doprowadziła do stanu 4:2, ale Świątek wróciła na właściwe tory i wygrała 6:2. Warto zaznaczyć, że obie zawodniczki grały ze sobą już sześciokrotnie i Amerykanka nie ugrała choćby seta.

W drugim półfinale zmierzą się Jessica Pegula (WTA 3.) i Barbora Krejcikova (WTA 30.). Początek o godz. 16:00.