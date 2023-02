Wiemy, ile zarobiła już Magda Linette podczas turnieju w Meridzie. Kwota nie powala

Ostatnie tygodnie w życiu Magdy Linette należą do wyjątkowo udanych. W styczniu doszła do półfinału wielkoszlemowego Australian Open, gdzie musiała jednak uznać wyższość późniejszej zwyciężczyni Aryny Sabalenki (2. WTA). Po kilku tygodniach odpoczynku wróciła ona do rywalizacji podczas turnieju w Meridzie. W Meksyku odniosła już dwa zwycięstwa i zagwarantowała już sobie solidną nagrodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Tyle zarobiła Magda Linette za awans do 1/4 finału turnieju w Meridzie. Kwota nie powala na ziemię

Linette wygrała spotkanie II rundy turnieju w Meridzie, w którym pokonała Pannę Udvardy (91. WTA). Węgierka przegrała pierwszego seta bez zdobytego gema, natomiast w drugim skreczowała pojedynek, gdy prowadziła trzema gemami (5:2). Awans do ćwierćfinału gwarantuje Polce wypłatę co najmniej 6,4 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam 28,6 tys. zł. Łączna pula nagród meksykańskiego wydarzenia wynosi w tym roku 259 tysięcy dolarów (ok. 1,154 miliona złotych).

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

W 1/4 finału Poznanianka zmierzy się z Rebeccą Peterson (140. WTA). Będzie to czwarte bezpośrednie spotkanie zawodniczek. Do tej pory górą jest Szwedka, która wygrała dwa mecze. Ostatnia ich konfrontacja miała miejsce w październiku 2021 roku. Wówczas zmierzyły się w I rundzie turnieju Indian Wells. Tam lepsza okazała się Polka, która zwyciężyła 3:6, 6:3, 6:2. Ewentualna wygrana nad Peterson będzie wiązała się z niemal dwukrotnie większym wynagrodzeniem niż dotychczas. Może ona bowiem otrzymać 11,275 tys. dolarów (50,2 tys. złotych). Zwyciężczyni turnieju w Meridzie zainkasuje 34,2 tys. dolarów (153,2 tys. złotych).

Magda Linette coraz wyżej w Meksyku. Nagrody w turnieju WTA w Meridzie:

Awans do ćwierćfinału - 6,4 tys. dolarów (28,6 tys. złotych)

Awans do półfinału - 11,2 tys. dolarów (50,2 tys. złotych).

Awans do finału - 20,2 tys. dolarów (90,4 tys. złotych)

Zwycięzca - 34,2 tys. dolarów (153,2 tys. złotych)

Nie są to kwoty tak duże, jak np. podczas Australian Open. W styczniu Linette zarobiła na kortach w Melbourne łącznie 621 tysięcy dolarów (ok. 2,84 mln złotych).