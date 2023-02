Sensacja w Dubaju! Wielka rywalka Igi Świątek demolowała. Nagle szok

30 - zaledwie tyle minut trwała pierwsza partia spotkania zwyciężczyni Australian Open, Białorusinki Aryny Sabalenki (2. WTA) z Czeszką Barborą Krejcikovą (30. WTA). Sabelanka wygrała ją 6:0, mając zdecydowaną przewagę w punktach wygranych po pierwszym serwisie (78 przy zaledwie 15 proc. rywalki).

Sabalenka prowadziła 6:0, 3:1 i stanęła

Wydawało się, że wiceliderka światowego rankingu szybko rozprawi się z rywalką. Tym bardziej, że w drugim secie szybko przełamała Czeszkę i prowadziła 3:1. Od tego momentu Krejcikova zaczęła grać jednak dużo lepiej i doprowadziła do tie-breaku. W nim przy stanie 2:1 dla Czeszki, Sabalenka popełniła dwa z rzędu podwójne błędy serwisowe, a chwilę później przegrywała już 1:6. Białorusince nie pomógł wygrać partii fakt, że wciąż miała świetną skuteczność wygranych punktów po pierwszym podaniu (85 do 79 proc.).

- Sabalenka szuka siły, a Krejcikova sposobu na rywalkę. Czeszka znalazła go przy stanie 0:6, 1:3 - mówili komentatorzy Canal+Sport.

O losach spotkania zadecydował trzeci set. Przy stanie 2:1 dla Czeszki, Sabalenka po raz drugi w meczu straciła swoje podanie. Przy stanie 30:40 fatalnie zaatakowała z forhendu daleko w aut i została przełamana. Czeszka spokojnie utrzymała przewagę, a dwa kolejne gemy wygrała bez straty punktu! i prowadziła już 5:1.

- Coś przepięknego, jak returnuje Krejcikova. Gra teraz jak w transie, bez żadnego zawahania, świetnie realizuje założenia taktyczne. Podejmuje bardzo dobre decyzje - dodawali komentatorzy Canal+Sport.

Sabalenka trzeciego seta przegrała 1:6. W sumie w meczu miała więcej asów (10-3), winnerów (26:25) i popełniła mniej niewymuszonych błędów (20-26).

Białorusinka nie wygrała zatem czternastego meczu z rzędu w tym roku. Dla niej to pierwsza porażka w tym sezonie (w 13 meczach straciła zaledwie dwa sety). Wiadomo już zatem, że nie pobije rekordu Sereny Williams. Amerykanka w 2015 roku sezon rozpoczęła od rewelacyjnego bilansu 24-0!

0:6 i odwrócenie ćwierćfinału WTA1000? Ostatni raz osiem lat temu

Dla Krejcikovej to pierwsza wygrana z Sabalenką w karierze. Dotychczasowe dwa spotkania wygrała Białorusinka - 7:5, 4:6, 6:3 w Linz w 2020 roku oraz dwa lata temu w US Open 6:1, 6:4. Czeszka po raz drugi w karierze awansowała też do półfinału turnieju rangi WTA1000. Pierwszy raz też był w Dubaju, dwa lata temu. Wtedy przegrała finał z Hiszpanką Garbine Muguruzą 6:7, 3:6.

Krejcikova została też pierwszą tenisistką od 2015 roku, której udało się wygrać ćwierćfinał turnieju WTA1000 po przegraniu pierwszego seta 0:6. Wtedy dokonała tego Szwajcarka Timea Bacsinszky w meczu z Włoszką Sarą Errani.

Krejcikova w półfinale zmierzy się Amerykanką Jessicą Pegula (USA, 3. WTA). Czeszka z Igą Świątek może zagrać dopiero w ewentualnym finale.