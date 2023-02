Znamy rywala Huberta Hurkacza. O meczu z nim Polak chciałby jak najszybciej zapomnieć. To była wpadka

To była jedna z największych wpadek Huberta Hurkacza w turnieju wielkoszlemowym. W lutym 2021 roku polski tenisista w I rundzie Australian Open rozstawiony w imprezie z numerem "26" zmierzył się Mikaelem Ymerem (69. ATP). Był zdecydowanym faworytem, tym bardziej że trzy tygodnie wcześniej wygrał turniej w Delray Beach.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Wielki powrót Hurkacza w meczu o ćwierćfinał. Fatalny początek, a później koncert

Hurkacz na tego rywala musi uważać. To była wpadka, popełnił aż 100 błędów

Tymczasem Hurkacz w meczu z Ymerem zawiódł. Przegrał po pasjonującym, blisko czterogodzinnym pojedynku 6:3, 3:6, 6:3, 5:7, 3:6. Polak nie wykorzystał wielu szans i popełnił w całym meczu aż 100 niewymuszonych błędów. - Hurkacz po dobrym początku oddał inicjatywę, za rzadko grał agresywnie, a gdy to już robił, często brakowało mu precyzji. Ymer, który w pierwszym secie wyglądał na zdominowanego przez Hurkacza, z czasem odzyskał pewność gry - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

To nie była jedyna niespodzianka w wykonaniu szwedzkiego tenisisty w tym turnieju. W II rundzie pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 2:6, 6:4, 6:4, 7:6. Dopiero w III rundzie zatrzymał go Grek Stefanos Tsitsipas. W sierpniu 2021 roku Ymer dotarł do finału turnieju ATP 250 w Winston-Salem. Znów potrafił pokonać Alcaraza 7:5, 6:3.

W ubiegłym roku Szwed awansował do półfinałów turniejów w Montpellier, Waszyngtonie, Florencji. Żadnego z nich jednak nie wygrał. Znów pokazał, że potrafi pokonać czołowych zawodników świata. Przegrali z nim m.in. Szkot Andy Murray, Rosjanin Asłan Karacew czy Włoch Jannik Sinner. W żadnym z turniejów wielkoszlemowych nie awansował jednak dalej niż do III rundy. Zresztą w całej swojej karierze Szwedowi się nie to nie udało. Był w finale Wimbledonu, ale w 2015 roku w rywalizacji juniorów. Wtedy przegrał decydujący mecz z Amerykaninem Reillym Opelką.

W tym roku Ymer awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 250 w Adelaidzie i był w finale Challengera w Ottignies Louvain. Szwed cały czas czeka na triumf w imprezie rangi ATP.

W zawodach rangi ATP Tour zdobył jeden tytuł, ale w grze podwójnej. Razem ze swoim starszym o dwa lata bratem, Eliasem wygrał turniej w Sztokholmie w październiku 2016 roku. Elias Ymer w grze indywidualnej nie ma żadnych sukcesów. Nigdy nawet nie był w III rundzie turnieju wielkoszlemowego.

Będzie to trzeci mecz Hurkacz - Ymer. Oprócz tego w Melbourne tenisiści rywalizowali też trzy lata temu w Auckland. Wtedy polski tenisista wygrał 6:2, 7:6 (7:2).

Świątek nie ma litości dla rywalek. Kapitalne statystyki. Znalazła się u boku legend

Starcie Hurkacz - Ymer odbędzie się w piątek. Początek o godz. 10.