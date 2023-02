Świątek dostała pytanie o słowa Sabalenki. Szybka odpowiedź

Aryna Sabalenka to dziś najgroźniejsza rywalka dla Igi Świątek. Białorusinka wygrała w styczniu Australian Open, zdobywając tym samym pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze. Po sukcesie w Melbourne Sabalenka została też wiceliderką rankingu WTA.

Świątek o słowach Sabalenki

- Pierwsze miejsce w rankingu to mój główny cel, bardzo tego chcę. Świątek to kompletna zawodniczka, na korcie porusza się lepiej niż ktokolwiek inny. Jest niesamowita, wyprzedzenie jej będzie niezwykle trudne i dlatego tak bardzo chcę to osiągnąć. Wydaje się to niemożliwe, ale chcę sprawić, aby tak się stało - powiedziała Sabalenka w rozmowie z saudyjskim dziennikiem "Arab News".

Jeden z dziennikarzy zapytał w Dubaju Igę Świątek o słowa białoruskiej tenisistki. - Tak naprawdę nie zwracam uwagi na to, co robią inne zawodniczki. Wiem, że jest Ons (Jabeur - przyp.red.) i wiele tenisistek, które są w stanie wygrywać turnieje, zdobywać coraz więcej punktów. Na pewno Aryna jest w dobrej sytuacji po Australian Open. Naprawdę skupiam się tylko na sobie. Nie obchodzi mnie to"

Obie tenisistki rywalizowały w tym tygodniu w turnieju WTA 1000 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W czwartek wieczorem Aryna Sabalenka przegrała w ćwierćfinale z Barborą Krejcikovą. Iga Świątek jest już pewna awansu do półfinału, bo z turnieju wycofała się jej ćwierćfinałowa rywalka Karolina Pliskova. Nie dojdzie zatem do finału marzeń Sabalenka - Świątek

Ewentualne spotkanie Polki z Białorusinką w Dubaju byłoby tym bardziej ciekawe, że ich poprzedni pojedynek zakończył się wygraną Sabalenki. W listopadzie pokonała liderkę rankingu w półfinale kończącego poprzedni sezon turnieju WTA Finals.

W bezpośredniej rywalizacji nadal lepsza jest Iga Świątek, która pokonała Arynę Sabalenkę w zeszłym roku w Dosze, Stuttgarcie, Rzymie i Nowym Jorku podczas US Open. Białorusinka wygrała także ich pierwszy mecz rozegrany dwa lata temu podczas Turnieju Mistrzyń w Guadalajarze.

Do czwartku Sabalenka była jedyną tenisistką niepokonaną w tym roku, z passą 13 zwycięstw z rzędu. Ostatni raz podobna seria miała miejsce w rozgrywkach WTA osiem lat temu. Zawodniczka z Białorusi przed Australian Open wygrała także imprezę WTA 500 w Adelajdzie.

W rankingu WTA Iga Świątek ma prawie 5000 punktów przewagi nad Aryną Sabalenką. W rankingu WTA Race, obejmującym wyniki tylko z tego sezonu, Białorusinka prowadzi z przewagą prawie 1500 punktów nad Polką.

