Igę Świątek dopadła choroba. Sztab zabrał głos ws. jej dalszej gry

Iga Świątek (1. WTA) w ostatnim czasie jest w doskonałej formie. W ubiegłym tygodniu wygrała turniej WTA 500 w Dosze, a teraz jest już w półfinale WTA 1000 w Dubaju. - Polka, gdy sportowo jej czegoś brakuje, to zaraz bierze się do tego, by te ewentualne braki nadrobić na treningu, a potem wykorzystuje to w meczu. Ten środowy to była czysta perfekcja. Czasami nawet brakowało mi słów, by wyrazić swój zachwyt nad tym, jak potrafiła znajdować odpowiedzi - powiedziała Joanna Sakowicz-Kostecka w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.

Uspokajające informacje ws. zdrowia Igi Świątek

Polskich kibiców mogła jednak zaniepokoić chrypa, z którą zmagała się Świątek, udzielając wywiadu po wygranej nad Samsonową. Polka miała trudności z wypowiadaniem kolejnych słów, co sprawiło, że szybko zakończono rozmowę po środowym meczu.

Uspokajające wieści w sprawie zdrowia Igi Świątek przekazała jej PR-menedżerka, Paula Wolecka. - W Doha były bardzo trudne warunki, niska odczuwalna temperatura, silny wiatr i Igę po prostu przewiało. Jest lekko przeziębiona, podobnie jak parę innych zawodniczek. Konferencję odbyła wyjątkowo w formie odpowiedzi na whatsapp, żeby oszczędzać głos, bo ma z nim lekkie problemy - przekazała w komentarzu dla "Super Expressu".

Z powodów zdrowotnych z turnieju wycofała się w środę Karolina Pliskova (18. WTA), która w czwartek miała rywalizować ze Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dubaju. Ostatecznie 21-latka ma dzień wolny i czeka na rywalkę w piątkowym półfinale. W nim zmierzy się z jedną z dwóch Amerykanek: Coco Gauff (6. WTA) lub Madison Keys (23. WTA).