Legendarny trener przeanalizował Świątek. Co za słowa. "Zabójczyni"

Patrick Mouratoglou pod koniec lat 90. stał się popularnym trenerem tenisa. Prowadził wiele gwiazd, ale największe sukcesy święcił w latach 2012-2022 wraz z Sereną Williams Obecnie pracuje z Simoną Halep i Holgerem Rune. Ponadto szkoleniowiec jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie udziela rad adeptom tenisa oraz komentuje bieżące wydarzenia w tym sporcie. Tym razem skupił się na rosnącej formie Igi Świątek.

Osiągał sukcesy z Sereną Williams, a teraz jest zachwycony Igą Świątek. "Wyniki mówią same za siebie"

W mediach społecznościowych Patricka Mouratoglou pojawiło się krótkie wideo, którego tematem była gra Igi Świątek. Polka rok rozpoczęła od odpadnięcia w 1/8 finału Australian Open, ale później pewnie wygrała WTA 500 w Dosze, a WTA 1000 w Dubaju jest już w półfinale. Zdaniem Mouratoglou liderka światowego rankingu wróciła do doskonałej formy.

- To zabawne, bo rezultaty na początku sezonu były rozczarowujące dla takiej zawodniczki jak ona. Tym jak grała w Doha pokazała jednak wszystkim: "ludzie, wróciłam i to na moim najwyższym poziomie". To nie chodzi tylko o wygrywanie, ale o wyniki meczów. Te przeciwko najlepszym zawodniczkom mówią same za siebie i to bardzo głośno - stwierdził francuski trener.

Ponadto Mouratoglou zwrócił uwagę na dyscyplinę i determinację Igi Świątek. Polka na dwóch kolejnych turniejach jest bardzo zawzięta i nie odpuszcza rywalkom nawet tych mniej znaczących punktów. W ostatnich pięciu meczach przegrała tylko osiem gemów.

- Komunikat Igi do rywalek był wielki. Widzieliśmy, że nie chce przegrać ani jednego gema w każdym z meczów. Walczy o każdy punkt, jakby od tego zależało jej życie. Ona jest tenisowym zabójcą - podsumował Patrick Mouratoglou.

Iga Świątek po wycofaniu się Karoliny Pliskovej (18. WTA) awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Dubaju. Teraz oczekuje na rywalkę, którą będzie zwyciężczyni meczu Coco Gauff (6. WTA) z Madison Keys (23. WTA). Mecz półfinałowy zaplanowano na piątek, 24 lutego.