WTA Dubaj 2023. Kiedy znów gra Iga Świątek? [TRANSMISJA, STREAM, DRABINKA]

Iga Świątek (1. WTA) w ostatnim czasie jest w doskonałej formie. W ubiegłym tygodniu wygrała turniej WTA 500 w Dosze, a teraz jest już w półfinale WTA 1000 w Dubaju. Polka po odpadnięciu w czwartej rundzie Australian Open wróciła do formy, którą prezentowała w ubiegłym roku. - Polka, gdy sportowo jej czegoś brakuje, to zaraz bierze się do tego, by te ewentualne braki nadrobić na treningu, a potem wykorzystuje to w meczu. Ten środowy to była czysta perfekcja. Czasami nawet brakowało mi słów, by wyrazić swój zachwyt nad tym, jak potrafiła znajdować odpowiedzi - powiedziała Joanna Sakowicz-Kostecka w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA Dubaj 2023 po wycofaniu się Karoliny Pliskovej

Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju w Dubaju mogła liczyć na wolny los i zmagania rozpoczęła od drugiej rundy. W niej zmierzyła się z Kanadyjką Leylah Fernandez (37. WTA) Polka nie miała większych problemów i odprawiła rywalkę, wygrywając 6:1, 6:1.

W kolejnej rundzie wydawało się, że Ludmiła Samsonowa (13. WTA) będzie zawodniczką, która postawi się Świątek. Zwłaszcza że w zeszłym roku w Stuttgarcie Rosjanka długo stawiała opór Polce, żeby ostatecznie przegrać 7:6, 4:6, 5:7. W Dubaju jednak 21-latka ponownie pokazała niszczycielską siłę i zdominowała Samsonową, wygrywając 6:1, 6:0.

W meczu ćwierćfinałowym Świątek miała spotkać się z Czeszką Karoliną Pliskovą (18. WTA), ale ta w środę wycofała się z turnieju z powodu infekcji wirusowej. Tym samym liderka światowego rankingu może już czekać na rywalkę w półfinale.

Kiedy następny mecz Igi Świątek w turnieju WTA Dubaj 2023? O której? Gdzie transmisja na żywo

Iga Świątek kolejny mecz w turnieju WTA w Dubaju zagra w piątek 24 lutego. Wtedy w półfinale zmierzy się z jedną z dwóch Amerykanek: Coco Gauff (6. WTA) lub Madison Keys (23. WTA). Bezpośredni mecz tych zawodniczek w ćwierćfinale odbędzie się w czwartek 23 lutego.

Nie jest jeszcze znana godzina piątkowego meczu półfinałowego. Organizatorzy turnieju opublikują ją dopiero po rozstrzygnięciach w ćwierćfinałach. Z oficjalnej strony turnieju możemy jednak dowiedzieć się, że spotkania półfinałowe prawdopodobnie będą odbywać się około 15:00 i 19:00 czasu lokalnego, czyli odpowiednio 12:00 i 16:00 czasu polskiego. Transmisję z tych spotkań przeprowadzi w Polsce Canal+ Sport. Mecze można również oglądać w aplikacji Canal+ Online.

Drabinka Igi Świątek w turnieju WTA Dubaj 2023: