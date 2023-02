Legenda tenisa zachwyca się Świątek. Błyskawiczna odpowiedź. "Dziękuję za wszystko"

Iga Świątek (1. WTA) idzie jak burza w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka najpierw pokonała 6:1, 6:1 Leylah Fernandez (37. WTA), a w kolejnej rundzie w jeszcze lepszym stylu uporała się z Ludmiłą Samsonową (13. WTA). Rosjankę ograła 6:1, 6:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Iga Świątek pochwalona przez Andy'ego Murraya. Polka szybko odpowiedziała

Po meczu dziennikarz Jose Morgado opublikował na Twitterze wpis, w którym zaznaczył, że Polka ma już serię pięciu zwycięstw z rzędu na Bliskim Wschodzie, a wszystkie pokonane rywalki zajmują miejsca w top 20 rankingu WTA lub są byłymi finalistkami wielkich szlemów.

Na wyczyn Polki zwrócił uwagę zwycięzca między innymi US Open i Wimbledonu, słynny Andy Murray. "Ona jest inna" - napisał na Twitterze, podkreślająć klasę 21-latki. Sama zainteresowana szybko odpowiedziała Brytyjczykowi z równie wielką klasą. "Jesteś wzorem do naśladowania i inspiracją na wielu poziomach. Dziękuję za wszystko, co robisz dla tego sportu." - czytamy.

Iga Świątek nie cieszyła się przesadnie z pokonania Samsonowej, a w trakcie wywiadu pomeczowego dokuczała jej chrypa. - Nie ma jednego sposobu na utrzymanie takich wyników. Staram się być bardzo solidna i skupiona na każdym punkcie - powiedziała Polka. Niedługo później dziennikarka zakończyła rozmowę z uwagi na łamiący się głos tenisistki.

Fenomen Igi Świątek. Pokazali, co czekało ją po meczu. Szaleństwo [WIDEO]

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Świątek w ćwierćfinale miała zmierzyć się z Karoliną Pliskovą (18. WTA), ale Czeszka wycofała się z turnieju z powodu choroby wirusowej. Tym samym Polka awansowała bezpośrednio do półfinału. Na tym etapie zmierzy się ze zwycięzcą meczu dwóch Amerykanek. Madison Keys (23. WTA) zagra z Coco Gauff (6. WTA). Pojedynek ten zaplanowany jest na czwartek, na godzinę 7:00 czasu polskiego.

Świątek znowu to zrobiła. Kontrowersyjny gest nie umknął kamerom [WIDEO]