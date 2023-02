Świątek znowu to zrobiła. Kontrowersyjny gest nie umknął kamerom [WIDEO]

Iga Świątek wykonała tzw. "pajacyka" w meczu trzeciej rundy turnieju WTA w Dubaju z Ludmiłą Samsonową (6:1, 6:0). Jej ruch nie umknął uwadze realizatorom. Ruch Polki był dość dyskretny, nie wyprowadził rywalki z równowagi, która zapunktowała w tej akcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Świątek znów zrobiła "pajacyka"

Gdy wymiana między Świątek a Samsonową toczyła się przy siatce, Polka zrobiła ruch do środka kortu, przy okazji wykonując owego "pajacyka". Nie był on mocno zauważalny. Na ułamek sekundy stanęła szerzej, pochyliła się bardziej i rozłożyła ręce. Miało to zdekoncentrować Samsonową, ale Rosjanka precyzyjnie z bekhendu i zdobyła punkt. Polka nie zdążyła nawet zareagować.

W 2022 r. zdarzało się Świątek wykonywać podobne ruchy na korcie. Sędziowie zwracali jej uwagę i upominali. Polska tenisistka przepraszała już za takie zachowanie, które przydarzało się jej nawet w finałach, jak np. w turnieju w San Diego przeciwko Donnie Vekić czy też podczas US Open.

- Nie jestem dumna z tego. To jest zachowanie instynktowne. To rzecz, której nie kontroluję, ale mam nadzieję, że ona już się nie pojawi. Pracujemy nad tym, żebym tak nie robiła - przepraszała w rozmowie ze Sport.pl w październiku.

Kosmos. Świątek zdemolowała czołową Rosjankę. Oddała w meczu tylko jednego gema

To było zachowanie na granicy przewinienia. Krytykował je John McEnroe. Twierdził, że było niezgodne z przepisami i tenisistce na tym poziomie nie przystoi tak prowokować. Ale brał też Świątek w obronę.

- Nie sądzę, że jest to zgodne z przepisami… to jest trochę poniżej pasa. Wszystkiego się jednak nauczy, ma dopiero 21 lat - mówił we wrześniu na antenie Eurosportu.

Rywalka Świątek nie wiedziała, co się dzieje. 200 km/h? Za mało. "Nie ma ratunku"

Przez prawie trzy miesiące nie wykonywała takich "pajacyków", ale instynktownie zrobiła go w Dubaju. Pozostaje mieć nadzieję, że to się nie powtórzy.

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Dubaju z Czeszką Karoliną Pliskovą.