Zaskakujące sceny po zwycięstwie Świątek. Polka... niemal straciła głos

Iga Świątek (1. WTA) gładko wygrała 6:0, 6:1 z Ludmiłą Samsonową (13. WTA) w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju. "Samsonowa zagrała na swoim niezłym poziomie. Nie powtórzyła słabego występu Danielle Collins, która w Dosze była tylko tłem dla Polki, popełniając koszmarną liczbę błędów. Nic to jednak Rosjance nie dało. W środę liderka rankingu z Raszyna zagrała kapitalne spotkanie, jedno z najlepszych w ostatnich miesiącach" - podsumował ten mecz Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Kłopoty Igi Świątek po meczu z Ludmiłą Samsonową. Z trudem udzieliła wywiadu

Po zakończeniu meczu Świątek udzieliła wywiadu, w którym przesadnie nie cieszyła się z wygranej. Wyraźnie dokuczała jej też chrypa, przez co miała trudność z wypowiadaniem kolejnych słów. - Nie ma jednego sposobu na utrzymanie takich wyników. Staram się być bardzo solidna i skupiona na każdym punkcie. Pracuję nad każdym zagraniem, cieszę się, że to działa - powiedziała. Gdy skończyła wypowiedź, reporterka zaproponowała jej, aby napiła się wody.

Następnie polska tenisistka została zapytana o to, jak podniosła się po niezbyt udanym starcie w Australian Open. Jak przyznała, od tamtego czasu mocno zmieniła nastawienie do kolejnych meczów. - Zdałam sobie sprawę, że w Australii nie było dobrze. Byłam zestresowana początkiem sezonu, byciem liderką rankingu. Cieszę się, że teraz mogę zacząć od nowa. Ciężko pracowałam, aby grać lepiej na kortach twardych i to przynosi efekty - dodała. Reporterka, słysząc łamiący się głos Świątek, nie zadała jej kolejnych pytań.

W czwartek Iga Świątek rozegra ćwierćfinałowy mecz turnieju w Dubaju. Jej rywalką będzie Czeszka Karolina Pliskova (18. WTA).

