Tylko jedna tenisistka może teraz zagrozić Świątek. "Liczę na prawdziwą ucztę"

Obecna forma Igi Świątek sprawia, że teoretyczne założenia i przewidywania można wyrzucić do kosza. W ubiegłym roku Ludmiła Samsonowa przetrzymała Polkę na korcie ziemnym w Stuttgarcie ponad trzy godziny, zanim ta wygrała po trzech zaciętych setach. Teraz wydawało się, że twarda nawierzchnia w Dubaju powinna sprzyjać Rosjance bardziej niż "mączka", ale odzwierciedlenia w wyniku nie miało to żadnego. Liderka światowego rankingu, która odpadła z Australian Open w 1/8 finału, po przenosinach na Bliski Wschód jest dla przeciwniczek bezlitosna. Samsonowa ugrała w środę w drugiej rundzie turnieju w Dubaju zaledwie jednego gema. Komentującej to spotkanie Joannie Sakowicz-Kosteckiej czasem brakowało słów, by opisać grę Świątek. Zdaniem ekspertki 21-latce w obecnej formie zagrozić może teraz tylko jedna zawodniczka.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Agnieszka Niedziałek: Czy Jelena Rybakina obudziła w Melbourne potwora, pokonując Igę Świątek?

Joanna Sakowicz-Kostecka: Na pewno Igę wtedy podrażniła. Polka, gdy sportowo jej czegoś brakuje, to zaraz bierze się do tego, by te ewentualne braki nadrobić na treningu, a potem wykorzystuje to w meczu. Ten środowy to była czysta perfekcja. Czasami nawet brakowało mi słów, by wyrazić swój zachwyt nad tym, jak potrafiła znajdować odpowiedzi.

Zupełnie inaczej ocenia się poszczególne sytuacje na korcie, patrząc na nie z boku. Starałam się wyobrazić sobie, co musiały czuć obie tenisistki. Zarówno taka, jak Iga - prowadząca, mierząca się z kimś bardzo mocnym fizycznie, ale też taka, jak Samsonowa - mająca świadomość swojej siły i atutów, która nagle przekonuje się, że w zderzeniu z pierwszą rakietą świata one nic nie dają.

Wynik 6:1, 6:0 nie oddawał dobrej gry Rosjanki, ale był potwierdzeniem dominacji Polki.

- Wynik nigdy nie powie nam całej prawdy. Ten był bardzo podobny do tego z meczu z Danielle Collins w Dosze. Z tym że Amerykanka grała fatalnie i bardzo pomogła Idze w szybszej przeprawie do kolejnej rundy. Samsonowa grała na swoim normalnym poziomie i nie była w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić Polce.

O skali tego, co się wydarzyło w środę w Dubaju, niech świadczy to, że - by wygrać gema z Igą - trzeba było zaserwować trzy asy. Piłki posyłane z prędkością 190 km/h przy linii i tak były przez nią returnowane. Dziś ten mur był absolutnie nie do przeskoczenia nawet dla dobrze grającej rywalki.

Mało kto chyba chciałby stanąć naprzeciwko tak grającej Świątek.

- Samsonowa została w środę upokorzona. Chyba nigdy w życiu jeszcze nie użyłam takiego stwierdzenia, opisując mecz z udziałem Igi Świątek. Ale tak po prostu to wyglądało i nie ma w tym określeniu żadnej przesady.

Która z tenisistek jest w stanie uniknąć takiego upokorzenia?

- Na ten moment na pewno Aryna Sabalenka, niepokonana wciąż w tym roku. Biorąc pod uwagę, jak gra w tym sezonie, to jest teraz jedyną, która jest w stanie nawiązać równorzędną walkę z Igą w obecnej dyspozycji. A obecna dyspozycja Polki jest dużo lepsza niż ta w Katarze.

Świątek goni Serenę Williams. Niesamowita statystyka

Związane to jest z poprawą czysto tenisową czy wynika bardziej z tego, że zyskała kolejne doświadczenie, większą pewność siebie?

- Na pewno każdy turniej przynosi kolejne doświadczenie. Być może zapełnia się specjalny kajet, bo niektórzy potrzebują coś czasem zapisać, by uporządkować myśli. Iga powiedziała ostatnio, że wykorzystała czas po Melbourne na poprawki techniczne. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet najlepsi na świecie muszą dokonywać drobnych korekt. Bo różnie bywa. Weźmy choćby Kamila Stocha, czyli człowieka, który w swojej dyscyplinie wygrał wszystko, co było możliwe. Mówi, że musi odpuścić parę startów i skupić się na doszlifowaniu pewnych elementów technicznych.

W sporcie nic nie jest nam dane raz na zawsze. Widać, że Iga popracowała nad serwisem. Dostrzegam drobne poprawki przy rotacji tułowia. Od razu widać, jak to przekłada się na prędkość i skuteczność jej podania. Do tego coraz większa dojrzałość, świadomość ciała i doświadczenie zbierane z każdym turniejem i meczem.

W Melbourne Polka mówiła o nieradzeniu sobie z presją. Czy możliwe, że po porażce z Rybakiną zeszło z niej trochę tego napięcia?

- Być może, ale też nie jest tak, że jeśli w danym sezonie czy turnieju radziła sobie z presją, to znaczy, że tak będzie zawsze. Ta presja zawsze będzie miała inny wymiar. Karierę Sereny Williams też można podzielić na pewne części i w każdej z nich presja była inna. Za każdym razem trzeba sobie z nią radzić. To, że teraz Iga będzie potrafiła się z nią zmierzyć, nie oznacza, że przed innym turniejem, choćby przed Wimbledonem, nie może być inaczej. To jest bardzo skomplikowane. Nie jest też tak, że jak ktoś pracuje z psychologiem, to wszystkie problemy znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Psycholog to nie szaman, choć chyba wielu osobom tak się wydaje.

Rybakina wycofała się z turnieju w Dubaju, ale czy można ją wskazać jako drugą potencjalnie najgroźniejszą rywalkę Świątek w tym sezonie?

- Na pewno - wtedy, kiedy jest w doskonałej formie serwisowej i potrafi poradzić sobie ze spoczywającą na niej presją. Atutem Igi w takich pojedynkach jest zaś jej sztab. Tomek Wiktorowski perfekcyjnie przygotowuje taktykę pod daną przeciwniczkę. Ogromne uznanie dla pracy Maćka Ryszczuka, dzięki której Iga nie boi się długich wymian, bo ma świadomość świetnego przygotowania fizycznego. Nie ma znaczenia, czy wymiana składa się z dwóch uderzeń, czy z 22 - ona jest na to gotowa. I jest też Daria Abramowicz, która dba o stronę mentalną.

W ćwierćfinale Polka miała zmierzyć się z Karoliną Pliskovą, którą poprzednio pokonała 6:0, 6:0. Czeszka również się wycofała już z tego turnieju, ale czy myśli pani, że ona byłaby w stanie przełamać ostatni trend wśród rywalek pierwszej rakiety świata i wygrać więcej niż jednego czy dwa gemy?

- Gdybym miała przed meczem z Samsonową wskazywać, która z tych dwóch tenisistek ma większe szanse z Igą, to postawiłabym na Ludmiłę. A widzieliśmy, jak to się skończyło. Czeszka ostatnio przeżywa renesans formy. W starciu z Polką miałaby atut siły i atomowego serwisu pod warunkiem, że byłaby skuteczna. Pod względem obrony z kolei na tle Igi wypada bardzo blado.

Czekamy więc już na finał z Sabalenką?

- To by było chyba takie ukoronowanie tej części sezonu, rozgrywanej na Bliskim Wschodzie. Zawsze powtarzam, że niczego nie biorę za pewnik w sporcie - zwłaszcza w tenisie, w którym funkcjonuję od ponad 30 lat. Natomiast wiele wskazuje, że taki właśnie może być skład finału. A w nim - mam nadzieję - czeka nas prawdziwa tenisowa uczta.