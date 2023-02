Kosmos. Świątek zdemolowała czołową Rosjankę. Oddała w meczu tylko jednego gema

Rozbudzone apetyty triumfem w turnieju w Doha Iga Świątek potwierdziła w drugiej rundzie w Dubaju, gdzie pokonała Leylah Fernandez 6:1, 6:1. W trzeciej rundzie Polka miała zmierzyć się z Ludmiłą Samsonovą, rozstawioną z numerem 14., i każdy spodziewał się kolejnego szybkiego spotkania, ale Rosjanka już rok temu pokazała, że jest w stanie napsuć sporo krwi Świątek. Obie panie zmierzyły się w Stuttgarcie na nawierzchni ziemnej. Górą w trzech setach była Polka.

Kolejny błyskawiczny mecz Świątek. Rywalka wygrała raptem jednego gema

I początek meczu faktycznie mógł wskazywać na wyrównane widowisko. Samsonova do zera, z trzema asami wygrała swój pierwszy gem serwisowy, a przy dwóch pierwszych podaniach Polki rozgrywana musiała być gra na przewagi. 22-latka jednak szybko dostosowała się do sposobu gry rywalki i przełamała ją na 3:1, mimo że Rosjanka serwowała w okolicach 190 km/h.

Świątek następnie pewnie wygrała swój gem serwisowy, a tak rozpędzonej maszyny z Raszyna nie był w stanie powstrzymać już nikt. Przy stanie 4:1 i podaniu rywalki, mimo szybkich i mocnych serwisów ze strony Samsonovej, pojawił się kolejny cień szansy na kolejnego breaka, z którego liderka światowego rankingu skrzętnie wykorzystała, a następnie zamknęła pierwszego seta. Kolejna parta, którą Polka oddała rywalce raptem jednego gema. Mimo tylko dwóch break pointów była do bólu skuteczna. Świątek w pierwszym secie popełniła tylko trzy niewymuszone błędy.

Jeśli coś jeszcze bardziej mogło podłamać Samsonovą to początek drugiej partii. Serwująca Rosjanka wyszła na 40:0, ale następnie straciła pięć punktów z rzędu i Polka zainkasowała na swoim koncie przełamanie. Przy 2:0 miał miejsce bardzo długi, dwudziestopunktowy gem, ale ten ostatni zdobyła Świątek i po raz drugi przełamała rywalkę w drugim secie. To był w zasadzie definitywny koniec emocji, a liderka światowego rankingu wskoczyła na autostradę do zwycięstwa w tym meczu i awansu do ćwierćfinału.

W następnych punktach potwierdziła swoją dominację i zamknęła seta do zera. Samsonova, aby wygrać gema, została zmuszona do zaserwowania trzech asów. To najlepsze podsumowanie dyspozycji Igi Świątek w tym pojedynku. Polka w ćwierćfinale zmierzy się z Karoliną Pliskovą.