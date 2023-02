Wielka mistrzyni wybiera Świątek w prestiżowym plebiscycie. "Prawdziwy zaszczyt"

Laureus World Sports Awards to nagrody przyznawane co roku najlepszym sportowcom świata za indywidualne oraz drużynowe osiągnięcia w minionych 12 miesiącach. Statuetki przyznawane są od pierwszej gali w Monako w 2000 roku. "Sportowe Oscary", bo tak nazywane są prestiżowe nagrody, zostaną wręczone m.in. w kategorii najlepszy sportowiec 2022 roku. O ten tytuł wśród kobiet powalczą Katie Ledecky, Alexia Putellas, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sydney McLaughin-Levrone, Mikaela Shiffrin i Iga Świątek.

Iga Świątek może liczyć na głos Mikaeli Shiffrin. Siedmiokrotna mistrzyni świata nie ma wątpliwości

Na oficjalnym profilu Laureus World Sports Awards w mediach społecznościowych pojawiła się grafika oznajmiająca, że Mikaela Shiffrin została jedną z nominowanych do nagrody sportsmenki minionego roku. Amerykanka po raz czwarty wygrała Kryształową Kulę w narciarstwie alpejskim i jest jedną z faworytek do odebrania prestiżowej statuetki. Sama jednak przyznała, że to inna kandydatka zasługuje na nagrodę dużo bardziej.

"Nominacja to prawdziwy zaszczyt, ale to Iga Światek ma mój głos" - odpisała Amerykanka. Oczywiście jej stwierdzenie jest jedynie teoretyczne, ponieważ na zwyciężczynię zagłosuje 60-osobowa kapituła, złożona z legend sportu. Niemniej jednak niemal 400 osób polubiło jej wpis i z pewnością doceniło jej uznanie dla polskiej tenisistki.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku Iga Świątek wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe - Rolanda Garrosa i US Open. Ponadto od kwietnia pozostaje liderką światowego rankingu. Jej szanse na zwycięstwo są duże, zwłaszcza że tenisistki wielokrotnie wygrywały plebiscyt. W 2002 roku dokonała tego Jennifer Capriati, w 2008 roku Justine Henin, a Serena Williams triumfowała w 2003, 2010, 2016 i 2018 roku. Ostatnią tenisistką, która sięgnęła po tytuł sportsmenki roku była Naomi Osaka w 2021 roku. Z kolei jedyną narciarką alpejską, która wygrała prestiżową nagrodą jest Lindesy Vonn. Amerykanka była najlepsza w 2011 roku.