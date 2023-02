Rafael Nadal ukłonił się przed Leo Messim. Ten szybko zareagował. "Brak mi słów"

Laureus World Sports Awards to nagrody przyznawane co roku najlepszym sportowcom świata za indywidualne oraz drużynowe osiągnięcia w minionych 12 miesiącach. Statuetki przyznawane są od pierwszej gali w Monako w 2000 roku. "Sportowe Oscary", bo tak nazywane są prestiżowe nagrody, zostaną wręczone m.in. w kategorii najlepszy sportowiec 2022 roku. O statuetkę powalczą m.in. Rafael Nadal i Leo Messi. Z tego powodu obaj panowie wymienili się uprzejmościami w mediach społecznościowych.

Rafael Nadal i Leo Messi pokazali klasę. "Zasługujesz na to"

Rafael Nadal najlepszym sportowcem roku wg. Laureus World Sports Awards zostawał już w 2011 i 2021 roku. Hiszpan po raz kolejny otrzymał nominację do prestiżowej nagrody, za co postanowił podziękować w mediach społecznościowych.

"To zaszczyt być nominowanym do nagrody sportowca roku Laureus..." - napisał Nadal. Tenisowy mistrz jeszcze w tym samym wpisie przyznał, że to nie jemu należy się nagroda i wskazał idealnego kandydata do jej otrzymania. "Ale... w tym roku... Dawaj Messi, to ty na nią zasługujesz" - dodał.

Uprzejmy gest Nadala spotkał się z bardzo szybką reakcją wskazanego przez niego kandydata. Leo Messi również odpowiedział również za pośrednictwem serwisu Instagram. Podziękował i docenił klasę tenisisty.

"W przypadku sportowca twojej rangi powiedzenie czegoś takiego powoduje u mnie brak słów. Dziękuje Ci bardzo. Ty również zasługujesz na wszystko. Za to, w jaki sposób rywalizujesz za każdym razem, kiedy wychodzisz na kort. Jesteś zwycięzcą, ale ciągle mamy dużą konkurencję, prawda?" - napisał Leo Messi, dodając uśmiechniętą emotkę. Warto przypomnieć, że Argentyńczyk tylko raz wygrał prestiżową nagrodę. W 2020 roku zajął pierwsze miejsce ex aequo z kierowcą Formuły 1 Lewisem Hamiltonem.

Rafael Nadal i Leo Messi o statuetkę najlepszego sportowca minionego roku powalczą z triumfatorem z zeszłego roku Maxem Verstappenem oraz z Kylianem Mbappe, Armandem Duplantisem i Stephenem Currym. Warto przypomnieć również, że w żeńskiej kategorii jedną z nominowanych jest Iga Świątek.