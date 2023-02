Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę. Ta nie wyszła nawet na kort

Iga Świątek (1. WTA) niedawno wygrała turniej WTA w Dosze. W finale pokonała Jessikę Pegulę (3. WTA) 6:3, 6:0. Polka nie miała dużo czasu na odpoczynek. Weźmie udział w zawodach WTA 1000 w Dubaju. Zmagania rozpocznie we wtorek od drugiej rundy. Jej rywalką będzie Leylah Fernandez (37. WTA), która w poprzednim etapie turnieju wygrała 6:4, 6:2 z Julią Grabher (94. WTA).

Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w WTA w Dubaju

Iga Świątek jeszcze nie zaczęła rywalizacji w drugiej rundzie, a już poznała rywalkę, z którą zmierzy się w przypadku pokonania Fernandez. W walce o ćwierćfinał zagra z Ludmiłą Samsonową (15. WTA). Rosjanka awansowała dalej, ponieważ jej przeciwniczka Qinwen Zheng (24. WTA) wycofała się z udziału w zawodach.

Organizatorzy turnieju nie poinformowali, co było konkretną przyczyną decyzji podjętej przez 20-letnią Chinkę. Według nieoficjalnych informacji doznała silnego bólu brzucha, przez który nie była w stanie wyjść na kort.

Do tej pory Świątek grała z Samsonową tylko raz. Miało to miejsce w kwietniu zeszłego roku podczas turnieju WTA w Stuttgarcie. Wówczas lepsza okazała się Polka i wygrała 6:7, 6:4, 7:5. Tym samym Rosjanka może stanąć przed okazją do rewanżu.

Mecz Igi Świątek z Leylah Fernandez odbędzie się we wtorek, 21 lutego. Spotkanie zaplanowano w sesji wieczornej, a więc rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna do obejrzenia w CANAL+ Sport oraz w usłudze CANAL+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

