Oto potencjalne rywalki Świątek w ćwierćfinale WTA w Dubaju. Ma z nimi korzystny bilans

Iga Świątek (1. WTA) niedawno wygrała zawody WTA w Dosze. W finale pokonała Jessikę Pegulę (3. WTA) 6:3, 6:0. Polka nie miała dużo czasu na odpoczynek, ponieważ już we wtorek rozpocznie zmagania w turnieju WTA w Dubaju. Jej pierwszą rywalką będzie Leylah Fernandez (37. WTA), która w pierwszej rundzie wyeliminowała niżej notowaną Julię Grabher (94. WTA), wygrywając 6:4, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

Iga Świątek poznała rywalki w ćwierćfinale

W przypadku pokonania Kanadyjki, Świątek w kolejnej rundzie zagra z Ludmiłą Samsonową (13. WTA). Rosjanka awansowała dale nawet nie wychodząc na kort. Jej rywalka z drugiej rundy Qinwen Zheng (24. WTA) wycofała się z turnieju. Polka poznała już także kolejne tenisistki, z którymi może zagrać w ćwierćfinale. Na tym etapie zawodów zmierzy się ze zwyciężczynią pary Anhelina Kalininą (33. WTA) - Karolina Pliskova (18. WTA). Ich mecz zaplanowany jest na środę o godzinie 07:00.

Świątek do tej pory rywalizowała z Kalininą tylko raz. Miało to miejsce podczas zeszłorocznego Indian Wells. Wówczas wygrała 5:7, 6:0. 6:1. Z kolei z Pliskovą mierzyła się dwukrotnie. Najpierw latem 2020 roku na turnieju Czech Elite Cup, kiedy to obecna liderka rankingu WTA wygrała 6:1, 6:7, 10:4. Następnie rozbiła ją 6:0, 6:0 podczas turnieju WTA w Rzymie w maju 2021 roku.

Wielkie wyróżnienie dla Świątek. Kapitalne towarzystwo

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Niewykluczone, że jeśli Iga Świątek awansuje do półfinału WTA 1000 w Dubaju, to zmierzy się w nim z Jeleną Rybakiną (10. WTA). Kazaszka to tegoroczna triumfatorka Australian Open, która wyeliminowała Polkę z turnieju. Aby do tego doszło musi jednak pokonać na swojej drodze Marię Bouzkovą (26. WTA), z którą zmierzy się we wtorek, 21 lutego. Następnie zwyciężczynię starcia Alaksandra Sasnowicz (43. WTA) - Coco Gauff (6. WTA). A potem w ćwierćfinale jedną z zawodniczek: Madison Keys (23. WTA) - Wiktoria Azarenka (16. WTA).

Teraz Świątek musi się skupić na pokonaniu Fernandez. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna do obejrzenia w CANAL+ Sport oraz w usłudze CANAL+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polka z pewnością liczy, że zaprezentuje się na turnieju WTA w Dubaju lepiej niż w zeszłym roku. Wówczas odpadła już w drugim spotkaniu z Łotyszką Jeleną Ostapenko, czyli późniejszą triumfatorką zawodów (14. WTA; 6:4, 1:6, 6:7).

Wpadka Magdy Linette. Sama się przyznała. "Czy możemy wszyscy udawać"