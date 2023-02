Wielka rywalka Igi Świątek grzmi. "Tenis musi się zmienić"

Wiktoria Azarenka (14. WTA) w świetnym stylu rozpoczęła sezon. Podczas styczniowego Australian Open doszła do finału, gdzie przegrała 6:7, 3:6 z Jeleną Rybakiną (10.). Jej wyniki dają jej piąte miejsce w WTA Race. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Dubaju.

Wiktoria Azarenka domaga się zmian w tenisie.

W pierwszej rundzie pokonała Anastasię Pawljuczenkową (732.) 6:3, 7:5. PW trakcie pomeczowej konferencji została zapytana o to, jaką ma wizję na przyszłość tenisa. Białorusinka zwróciła uwagę, że ten sport potrzebuje wielu zmian, które dotyczą m.in. 11-miesięcznego sezonu. Część osób związana z tenisem uważa, że tak długi okres gry odbija się na zdrowiu zawodników.

- Chcę zobaczyć, jak wiele rzeczy się zmienia. Niestety będzie to trudne. Mamy wielu ludzi, którzy z całym szacunkiem, ale są starszym pokoleniem i trudno im dostrzec przyszłość. Myślę, że potrzebujemy większego zaangażowania zawodników, ale to wymaga czasu. Bardzo trudno jest przełamać tradycję. Tenis musi się rozwijać, musi stać się szybszy. Trzeba zmienić harmonogram. Nie wierzę, że tak długi sezon jest ekscytujący dla fanów. Trudno za tym nadążyć. Czuję, że jest duży potencjał [do zmian]. Potrzebujemy tylko ludzi, którzy są gotowi podjąć trochę ryzyka i wyjść z konserwatywnej bańki, w której tkwi tenis - powiedziała.

Azarenka krótko wypowiedziała się też o swojej formie. - Czuję, że gram dobrze. Nie udało mi się wygrać w Dosze [przegrała 6:1, 6:7, 4:6 Belindą Bencić (9.) w 1/8 finału - red.], ale rywalizowałam przeciwko świetnej zawodniczce. Sezon jest długi i mam nadzieję, że w tym roku będę grać jeszcze więcej - dodała.

