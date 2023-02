Koszmar rywalki Igi Świątek trwa. Kolejny cios. Tak źle nie było od 10 lat

Garbine Muguruza (87. WTA) jeszcze w połowie października ubiegłego roku była na 13. miejscu w rankingu WTA i wymieniano ją jako najgroźniejszą rywalkę Igi Świątek. W styczniu odpadła w I rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Kilka tygodni później na samym etapie zakończyła rywalizację w WTA 250 w Lyonie. Na zwycięstwo czeka od września ubiegłego roku - aktualnie ma passę aż sześciu porażek z rzędu i jest bardzo prawdopodobne, że wypadnie z pierwszej setki rankingu WTA.

Kolejny problem rywalki Igi Świątek. Garbine Muguruza wycofała się z Indian Wells

Hiszpanka po odpadnięciu z turnieju w Lyonie nie wzięła udziału w zawodach w Dubaju ani w Dosze. Tamtejsze media podają, że nie zrobiła tego "z powodów osobistych". Fani liczyli, że zobaczą Muguruzę podczas turnieju Indian Wells zaplanowanym w dniach od 6 do 19 marca, w którym wystartuje także Iga Świątek. Hiszpanka jednak zrezygnowała z udziału w kwalifikacjach i nie podała oficjalnie żadnego uzasadnienia tej decyzji. Jej miejsce zajmie Rosjanka Erika Andriejewa (136. WTA).

Oznacza to, że spełni się czarny scenariusz. Pierwszy raz od 10 lat znajdzie się poza pierwszą 100 rankingu WTA. Wszystko przez utratę punktów z zeszłorocznego turnieju w Dosze, które przestaną liczyć się do tego zestawienia. Po poniedziałkowej aktualizacji Garbine Muguruza prawdopodobnie znajdzie się w okolicach 125. miejsca wśród najlepszych tenisistek globu.

Na początku lutego Hiszpanka udzieliła wywiadu dla dziennika "The National". Podczas rozmowy przyznała, że ostatnie miesiące były trudne, jednak wierzy, że uda jej się wrócić do wygrywania. - Miałam wiele momentów w mojej karierze, kiedy byłam wysoko, i inne momenty, kiedy byłam nisko. Teraz skupiam się na ciężkim treningu, aby wrócić na swoje miejsce. Muszę być pokorna - powiedziała.

Zawodniczka podsumowała ostatni okres i podkreśliła, że przestała zwracać uwagę na ranking WTA. Chce czerpać radość z gry i zdobywać trofea. - Czuję, że w tym roku chodzi bardziej o zachowanie spokoju i prostoty. W zeszłym roku nałożyłam na siebie dużą presję, powtarzając sobie, że cały czas będę na szczycie. To zdecydowanie mi nie pomogło. Ranking jest ważny, ale nie jest to już mój priorytet. Muszę cieszyć się czasem spędzonym na korcie, a nie robić coś na siłę. Przede wszystkim chcę wygrać kolejne trofea - oświadczyła Muguruza.

Hiszpanka wygrała w karierze dwa turnieje Wielkiego Szlema - Roland Garros w 2016 roku oraz Wimbledon w 2017. Po zwycięstwie na kortach w Londynie została samodzielną liderką rankingu WTA.

Z kolei Iga Świątek zagra z Leylah Fernandez w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju we wtorek 21 lutego. Mecz odbędzie się w sesji wieczornej, a więc najwcześniej o godzinie 16:00 czasu polskiego. Tenisistki będą rywalizować na korcie centralnym.