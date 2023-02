Iga Świątek gra z finalistką US Open. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA TV. STREAM]

W sobotę Iga Świątek (1. WTA) triumfowała w WTA 500 w Dosze. W finale pokonała Jessicę Pegulę (3. WTA) 6:3, 6:0, a całe spotkanie trwało zaledwie 65 minut. W drodze po 12. turniejowe zwycięstwo w karierze pobiła również rekord legendarnej Chris Evert. Polka nie ma jednak dużo czasu na odpoczynek. Już we wtorek rozpocznie rywalizację w WTA 1000 w Dubaju. Ze względu na rozstawienie zmagania rozpocznie od II rundy.

Iga Świątek - Leylah Fernandez. Mecz o 1/8 finału WTA 1000 w Dubaju. Polka faworytką

Pierwszą rywalką Świątek będzie Leylah Fernandez (39. WTA). Kanadyjka wyeliminowała w I rundzie niżej notowaną Julię Grabher (90. WTA), wygrywając 6:4, 6:2. Fernandez dwukrotnie triumfowała w zawodach rangi WTA. W 2021 roku zwyciężyła w Monterrey, a rok później obroniła tytuł. Z kolei w turniejach wielkoszlemowych jej największym sukcesem był finał US Open 2021. Wówczas uległa 4:6, 3:6 Brytyjce Emmie Raducanu (81. WTA).

Pojedynek Świątek z Fernandez będzie drugim bezpośrednim meczem tych tenisistek w historii. Wcześniej górą była Polka. W styczniu 2022 roku triumfowała 6:1, 6:2 w 1/8 finału w Adelajdzie. Zwyciężczyni starcia Świątek - Fernandez zagra o ćwierćfinał turnieju w Dubaju z lepszą z pary Qinwen Zheng (24. WTA, Chiny) - Ludmiła Samsonowa (15. WTA, Rosja).

21-latka z Raszyna nie ma zbyt wielu punktów do obrony za występ w Dubaju w poprzednim sezonie. Wówczas odpadła już w drugim spotkaniu z Łotyszką Jeleną Ostapenko, czyli późniejszą triumfatorką turnieju (14. WTA; 6:4, 1:6, 6:7). W tym roku Świątek będzie zdecydowaną faworytką. Nie dość, że jest liderką WTA, to znajduje się w znakomitej formie. W Dosze całkowicie zdominowała rywalki i oddała im jedynie pięć gemów. Polka podkreśliła w jednym z wywiadów, że nie jest to jeszcze szczyt jej możliwości, co może niepokoić przeciwniczki.

Dodatkowo organizatorzy turnieju w Dubaju postawili w tym roku na zupełnie inne piłki, co może sprzyjać liderce rankingu WTA. Wcześniej korzystano z piłek z US Open, na które w przeszłości narzekała Świątek. Teraz zawodniczki będą grać piłkami z Australian Open.

WTA 2023 w Dubaju. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Igi Świątek z Leylah Fernandez odbędzie się we wtorek 21 lutego. Spotkanie zaplanowano w sesji wieczornej, a więc rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna do obejrzenia w CANAL+ Sport oraz w usłudze CANAL+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.