WTA 2022 Dubaj. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) jest rozstawiona z numerem jeden w turnieju WTA 1000 w Dubaju i otrzymała wolny los w pierwszej rundzie. Polska tenisistka liczy na to, że poprawi wynik z zeszłego roku, gdy odpadła w drugiej rundzie z Łotyszką Jeleną Ostapenko, czyli późniejszą triumfatorką turnieju (14. WTA; 6:4, 1:6, 6:7). Warto zwrócić uwagę na to, że poza turniejem w Dubaju są już m.in. Hiszpanka Paula Badosa (19. WTA) czy Rosjanka Wieronika Kudiermietowa (11. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Iga Świątek zagra po raz drugi w karierze z Leylah Fernandez. To finalistka US Open

Pierwszą rywalką Igi Świątek w Dubaju będzie Kanadyjka Leylah Fernandez (39. WTA), która w pierwszej rundzie wyeliminowała Austriaczkę Julię Grabher (90. WTA), wygrywając 6:4, 6:2. Fernandez to finalistka US Open z 2021 roku - wtedy przegrała 4:6, 3:6 z Brytyjką Emmą Raducanu (81. WTA). Warto nadmienić, że to będzie drugi pojedynek między Igą Świątek a Leylah Fernandez w historii. W styczniu 2022 roku Polka wygrała 6:1, 6:2 w drugiej rundzie turnieju w Adelajdzie.

Iga Świątek jest w dobrym nastroju. Wysłała nawet ostrzeżenie przeciwniczkom po obronieniu tytułu w Dosze, gdzie wygrała 6:3, 6:0 z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA). - Nie sądzę, bym osiągnęła szczyt. Przede mną wiele całkiem niezłych turniejów, które lubię, jak Rzym, Roland Garros, w zasadzie cały sezon na mączce. Nie powiedziałabym, że osiągnęłam szczyt - mówiła Iga Świątek, cytowana przez serwis tennisuptodate.com. Jeśli Polka wyeliminuje Leylah Fernandez, to zagra o ćwierćfinał turnieju w Dubaju z lepszą z pary Qinwen Zheng (24. WTA, Chiny) - Ludmiła Samsonowa (15. WTA, Rosja).

Iga Świątek - Leylah Fernandez. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek zagra z Leylah Fernandez w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju we wtorek 21 lutego. Mecz odbędzie się w sesji wieczornej, a więc najwcześniej o godzinie 16:00 czasu polskiego. Tenisistki będą rywalizować na korcie centralnym. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport oraz w usłudze Canal+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.