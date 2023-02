Stalker Emmy Raducanu stara się o uchylenie kary. Tenisistka przeżyła przez niego horror

Emma Raducanu (81. WTA) została sensacyjną zwyciężczynią US Open w 2021 roku. Po największym sukcesie w karierze grono fanów Brytyjki wyraźnie się powiększyło. Popularność miała również negatywne skutki. Tenisistkę zaczął prześladować 36-letni Amrit Magar, który pod koniec 2021 roku włamał się do jej domu. - Czuję, jakby odebrano mi wolność - mówiła o tej sytuacji zawodniczka.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Stalker Emmy Raducanu walczy w sądzie o uniknięcie kary

W lutym ubiegłego roku brytyjski sąd skazał 36-latka za nękanie Raducanu. Mężczyzna otrzymał pięcioletni zakaz zbliżania się do Brytyjki, a dodatkowo musiał odpracować 200 godzin prac społecznych. Według informacji brytyjskich mediów m.in. "The Sun", stalker wystąpił do sądu o uchylenie nakazu prac społecznych z powodów medycznych. Dokładne przesłanki, które miałyby wpłynąć na decyzję wymiaru sprawiedliwości, nie są znane.

Tego jeszcze w historii polskiego tenisa nie było. Hurkacz, Świątek i Linette przewodzą

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wiele mówiło się o tym, że po sukcesie w US Open Raducanu może zostać jedną z czołowych zawodniczek świata. Na drodze stanęły jednak liczne kontuzje, które uniemożliwiały dalszy rozwój kariery. Brytyjka szybko odpadała z kolejnych turniejów, a udział w ubiegłorocznych zmaganiach na Flushing Meadows zakończyła już na I rundzie. Przełom nastąpił w późniejszym turnieju w Seulu, gdzie Raducanu dotarła do półfinału, pokonując w 1/4 finału Magdę Linette (21. WTA). W meczu o finał ponownie musiała jednak skreczować.

Wielkie emocje w meczu Ukrainki z Rosjanką. Niespodzianka w Dubaju

Ten rok również nie rozpoczął się dla niej pomyślnie. W Auckland Brytyjka musiała skreczować w meczu II rundy z powodu kontuzji kostki. Udział w wielkoszlemowym Australian Open również zakończyła na II rundzie, w której przegrała 3:6, 6:7 (4-7) z Amerykanką Coco Gauff (6. WTA).