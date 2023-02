Iga Świątek ostrzega rywalki. Zabrzmiało groźnie

Iga Świątek (1. WTA) nowy sezon rozpoczęła od udanych zmagań w United Cup, gdzie wraz z pozostałymi naszymi tenisistami dotarła do półfinału. Udział w Australian Open zakończyła natomiast niespodziewanie już na IV rundzie. W sobotę wywalczyła pierwsze trofeum w tym roku, broniąc tytułu wywalczonego przed rokiem w Dosze, a w drodze po 12. turniejowe zwycięstwo w karierze pobiła rekord legendarnej Chris Evert.

Świątek ostrzega rywalki. Najlepsza część sezonu dopiero przed nią

Świątek w Dosze znów przypominała dominatorkę z ubiegłego sezonu. Pokonywała kolejne rywalki, by w finale wygrać 6:3, 6:0 z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA). Liderka rankingu przyznała jednak, że nie jest to jeszcze szczyt jej możliwości.

- Cóż, nie sądzę, żebym osiągnęła szczyt. Przede mną wiele całkiem niezłych turniejów, które lubię, jak Rzym, Roland Garros, w zasadzie cały sezon na mączce. Nie powiedziałabym, że osiągnąłem szczyt. Poprawiłam nieco mój poziom w porównaniu do Australii, to wszystko - stwierdziła Polka, cytowana przez portal tennisuptodate.com.

Najlepsza tenisistka świata nawiązała przy okazji do pierwszych turniejów w roku, które nie do końca poszyły po jej myśli. - To był początek sezonu. Mój okres przygotowawczy był dość intensywny na korcie i poza nim. Nadal czuję, że wykonałam dobrą robotę w United Cup. Grałam naprawdę solidne mecze. Na Australian Open też. Grałam przeciwko Elenie, a ona całkowicie zasłużyła na zwycięstwo. Doszła później do finału. Na pewno była w dobrej formie - podsumowała.

We wtorek 21 lutego Świątek rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Pierwszą rywalką Polki będzie Kanadyjka Leylah Fernandez (37. WTA). W marcu Polkę czeka walka o obronę tytułu w prestiżowych turniejach w Indian Wells i Miami. Następnie przyjdzie czas na ulubioną część sezonu Świątek, czyli grę na mączce, której zwieńczeniem będzie wielkoszlemowe French Open.