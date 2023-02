Wielkie wyróżnienie dla Igi Świątek. Jest wśród największych na świecie

Iga Świątek zdecydowanie zdominowała kobiecy tenis w 2022 r. Wygrała dwa turnieje Wielkiego Szlema - Roland Garros i US Open, Do tego doszła do półfinału Australian Open i wygrała jeszcze dziewięć turniejów WTA, w tym rangi WTA 100 w Dosze, Indian Wells, Miami i Rzymie. Rok zakończyła z pięciocyfrową liczbą punktów w rankingu, w którym prowadzi od kwietnia. W pełni zasłużenie znalazła się wśród najlepszych sportsmenek na świecie.

Iga Świątek z wyjątkową nominacją

Polska tenisistka znalazła się w gronie sześciu nominowanych do nagrody Sportsmenki Roku Laureus World Sports Awards. O ten prestiżowy tytuł powalczy z prawdziwymi mistrzyniami w swoich dyscyplinach.

Rywalką Świątek będzie m.in. Mikaela Shiffrin, z którą Polka utrzymuje świetne relacje. Choć igrzyska olimpijskie w Pekinie okazały się dla Amerykanki katastrofą i wyjechała z Chin bez medalu, to zdobyła Kryształową Kulę za triumf w Pucharze Świata. W tym roku wywalczyła trzy medale mistrzostw świata (jeden złoty i dwa srebrne), pobiła rekord liczby zwycięstw w PŚ.

Nominację zdobyły też Alexia Putellas, jedna z najlepszych piłkarek na świecie, lekkoatletki i medalistki MŚ Shelly-Ann Fraser-Pryce i Sydney McLaughlin-Levrone oraz pływaczka Katie Ledecky, która zdobyła cztery złote medale na MŚ w Budapeszcie.

"Niekwestionowana numer jeden w kobiecym tenisie" - opisano krótko Świątek na stronie laureus.com.