Władze tenisa nie mają wstydu. W obronie Rosjan chcą zrzucić bombę na brytyjski tenis

"Daily Mail" informuje, że władze tenisa znalazły nowy sposób na zmuszenie organizatorów Wimbledonu do dopuszczenia w tym roku rosyjskich i białoruskich tenisistów. ATP oraz WTA grożą Brytyjskiej Federacji Tenisowej (LTA) odebraniem praw do organizowania turniejów w Eastbourne oraz Queen’s Club.

Zakaz czy brak zakazu?

W przeddzień pierwszej rocznicy ataku Rosji na Ukrainę władze Wimbledonu i działacze LTA zastanawiają się nad przedłużeniem decyzji o zakazie udziału Rosjan i Białorusinów. Do ostatniej edycji Wimbledonu nie zostali dopuszczeni tenisiści z tych krajów. Wykluczenie dotyczyło m.in. byłego lidera rankingu ATP Daniła Miedwiediewa, siódmego na świecie Andrieja Rublowa, aktualnej wiceliderki rankingu Aryny Sabalenki czy byłej światowej "jedynki" Wiktorię Azarenkę.

"Coraz więcej wskazuje na to, że trzeba będzie wykonać zwrot, chyba że brytyjski rząd zainterweniuje, odmawiając wydania wiz zawodnikom z Rosji i Białorusi" - czytamy w "Daily Mail".

Groźba utraty ważnych turniejów

W Eastbourne od lat rozgrywany jest turniej kobiecy rangi WTA 500 oraz męski rangi ATP 250. Obie imprezy odbędą się w tym roku w terminie: 26 czerwca - 2 lipca. Dzień później wystartuje wielkoszlemowy Wimbledon.

Z kolei Queen’s Club organizowany w Londynie to prestiżowy turniej o charakter ATP 500. W tym sezonie zaplanowany jest w dniach 19-26 czerwca. Obok niemieckiej imprezy w Halle to główny przystanek dla czołówki męskiego tenisa przygotowującej się do startu w Wimbledonie. Queen’s Club wygrywali w ostatnich latach m.in. Matteo Berrettini (finalista Wimbledonu 2021), Andy Murray (mistrz Wimbledonu 2013 oraz 2016), Rafael Nadal (mistrz Wimbledonu 2008 i 2010) Andy Roddick (finalista Wimbledonu 2004, 2005 i 2010) czy Lleyton Hewitt (mistrz Wimbledonu 2002).

Dziennik informuje, że władze tenisa grożą Brytyjczykom odebraniem licencji na te turnieje. Wówczas zostałyby wystawione na sprzedaż, a zainteresowane podmioty z innych krajów mogłyby nabyć prawa do organizacji imprez w tych terminach w ramach kalendarza ATP i WTA. Prawdopodobnie - z uwagi na moment sezonu - byłyby to nadal turnieje odbywające się na nawierzchni trawiastej.

Zmiana właściciela licencji mogłaby doprowadzić do tego, że w okresie między Roland Garros a Wimbledonem nie obywałaby się na Wyspach żadna męska impreza głównego cyklu ATP poprzedzająca wielkoszlemowy turniej w Londynie. W kalendarzu WTA pozostałyby zaś tylko zawody w Nottingham i Birmingham - o mniejszej randze WTA 250. Większość turniejów na kortach trawiastych, przygotowujących do trawiastego Wimbledonu, organizowana byłaby poza Wielką Brytanią.

Cios w brytyjski tenis

"Zniszczyłoby to nasz krajowy system przed Wimbledonem i radykalnie ograniczyłoby dostępność tenisa dla brytyjskich kibiców, którzy chcą oglądać w akcji Andy'ego Murraya i Emmę Raducanu. Dodatkowo, jeśli zakaz zostanie podtrzymany, władze Wimbledonu mają otrzymać kolejne grzywny, bo ATP i WTA trzymają się zasady, że tenisiści nie powinni być karani za grzechy rządów" - czytamy w "Daily Mail".

- Sytuacja jest poważna - powiedział anonimowo jeden z działaczy LTA. Brytyjski tenis chce rozmawiać z rządem, aby ewentualnie wprowadzić wspomnianą odmowę wydawania wiz dla Rosjan i Białorusinów. To zniosłoby odpowiedzialność z LTA i mogło uchronić przed kolejnym karami ze strony WTA i ATP.

Obawy pojawiają się również w momencie, gdy ATP zechce stworzyć nowe duże wydarzenie tenisowe rangi Masters 1000 na trawie. Co najmniej dwa brytyjskie konsorcja są zainteresowane zakupem praw - z potencjałem budowy nowego obiektu na południe od Londynu.

W pierwszej dwudziestce kobiecego rankingu WTA jest łącznie sześć tenisistek z Rosji i Białorusi (w top 100 - 12), a u mężczyzn trzech (w top 100 - sześciu). Władze tenisa twierdzą, że w ten sposób bronią praw tych tenisistów. Jeśli Brytyjczycy się nie ugną, na ich tenis może zostać zrzucona prawdziwa bomba.

Rok temu po niedopuszczeniu Rosjan i Białorusinów Wimbledon został ukarany grzywną, a tenisiści występujący w poprzedniej edycji turnieju nie otrzymali punktów za swoje występy.