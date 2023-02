Ukrainiec zwrócił się do Igi Świątek. Wymowne słowa. "Kiedyś zrozumiesz"

W ostatnią sobotę Iga Świątek (1. WTA) wygrała turniej WTA 500 w Dosze. W finale pokonała 6:3, 6:0 Jessicę Pegulę (4. WTA). Potrzebowała do tego 65 minut. To jej pierwszy tytuł w tym roku i jednocześnie 12. w całej karierze.

Tenisista z Ukrainy zareagował na apel Igi Świątek. "Przeciwstawiłaś się złu naszych czasów"

Po zakończeniu finału polska tenisistka po raz kolejny wypowiedziała się na temat sytuacji w Ukrainie. - Czuję, że wszyscy mamy krótką pamięć, ale powinniśmy wspierać Ukraińców. To dosyć rozczarowujące, że sytuacja się nie zmienia, ale mam nadzieję, że pozostaniemy silni - powiedziała.

Słowa Świątek odbiły się szerokim echem. Zareagował na nie także były ukraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow, który pochwalił Polkę za zdecydowaną deklarację. "Gratulacje, Iga. Kiedyś zrozumiesz, że przeciwstawiłaś się złu naszych czasów i będziesz z tego dumna nie mniej niż z wyników na korcie. Słyszymy wasz głos, bądźcie pewni, że Rosja nie zbliży się do granic Polski od naszej strony" - napisał na Twitterze.

Inni Ukraińcy również bardzo doceniają to, że Świątek od początku inwazji wspiera ich kraj. Cały czas gra z niebiesko-żółtą wstążką na czapce, poza tym zorganizowała także charytatywną imprezę "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy", z której dochód został przekazany na pomoc poszkodowanym dzieciom. - Iga od początku wojny pokazała się jako liderka i nadal nią pozostaje. Tenis to sport oparty na inteligencji, szacunku i solidarności. I Iga to pokazuje, jako jedna z nielicznych gwiazd tenisa - powiedział dziennikarz tenisowy Mykyta Peretiatko w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl.

W najbliższych dniach Iga Świątek wystartuje w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Rywalizację rozpocznie od II rundy, gdzie jej rywalką będzie Kanadyjka Leylah Fernandez (39. WTA).