Koszmar rywalki Igi Świątek. Była wiceliderka rankingu dostała kolejny cios

Dramat Pauli Badosy wciąż trwa. Hiszpanka drugi raz z rzędu odpadła z turnieju już w I rundzie, tym razem lepsza od niej okazała się Ludmiłą Samsonową (15. WTA) 7:3, 5:7, 4:6. Zapowiada się, że zawodniczka, która niedawno plasowała się na drugim miejscu rankingu WTA, spadnie poza pierwszą 20. zestawienia.

Jeszcze na początku ubiegłego miesiąca Paula Badosa (20. WTA) była na 11. pozycji w rankingu WTA i wielu widziało ją w gronie faworytek do wygrania wielkoszlemowego Australian Open. Kontuzja, której nabawiła się podczas turnieju w Adelajdzie, wykluczyła ją jednak z gry na ponad miesiąc. Nie dość, że opuściła pierwszy turniej wielkoszlemowy w 2023 roku, to powrót do gry był dla niej wyjątkowo bolesny.

Rywalka Igi Świątek może wypaść poza pierwszą 20. WTA

Hiszpanka wzięła udział w turnieju WTA 1000 w Dubaju, gdzie w pierwszej rundzie zagrała z Ludmiłą Samsonową (15. WTA) i pomimo że udało jej się wygrać pierwszego seta 7:3, to następne etapy rywalizacji należały do Rosjanki. Po zaciętej walce Badosa przegrała drugiego seta po tie-breaku 5:7, a trzeciego 4:6 i pożegnała się z turniejem.

Oznacza to, że Badosa nie zagra między innymi z Igą Świątek, na którą mogła trafić w 1/8 finału. Dużo gorszy musi być fakt, że drugi raz z rzędu pożegnała się z turniejem po pierwszej rundzie i bardzo możliwe, że w najbliższym czasie wypadnie z pierwszej 20. rankingu WTA. Hiszpanka jeszcze 25 kwietnia 2022 roku była wiceliderką tego zestawienia.

Wcześniej, 14 lutego, podczas zawodów w Dosze, lepsza okazała się Beatriz Haddad Maią (12. WTA). 25-latka wtedy również dobrze weszła mecz. W piątym gemie pierwszego seta popełniła jednak zbyt dużo błędów i została przełamana. Udało jej się odrobić straty pod koniec seta, kiedy obie zawodniczki miały problem z utrzymaniem własnego serwisu. O wygranej zadecydował tie-break. Badosa miała nawet piłkę setową przy swoim serwisie, ale finalnie przegrała go do sześciu.

Druga partia zaczęła się dla Badosy słabo. Już w pierwszym gemie przy własnym podaniu została przełamana. Co prawda chwilę później odrobiła straty, natomiast widać już było, że o zwycięstwo będzie naprawdę trudno. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 6:7 i 3:6.

Iga Świątek podczas turnieju w Dubaju zagra z Leylah Fernandez w poniedziałek, 20 lutego. To będzie drugi pojedynek między tymi zawodniczkami w historii - w styczniu 2022 roku Polka wygrała 6:1, 6:2 w drugiej rundzie turnieju w Adelajdzie. Warto dodać, że Fernandez to finalistka US Open z 2021 roku - wtedy przegrała 4:6, 3:6 z Brytyjką Emmą Raducanu. Zwyciężczyni meczu Świątek - Fernandez zagra w 1/16 finału z lepszą z pary Qinwen Zheng (24. WTA, Chiny) - Ludmiła Samsonowa (15. WTA, Rosja).