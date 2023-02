Iga Swiątek zagra z finalistką US Open. Pierwsza rywalka w WTA 1000 w Dubaju

Turniej WTA 1000 w Dubaju rozpoczął się w niedzielę, 19 lutego i potrwa do soboty, 25 lutego. Iga Świątek (1. WTA) jest rozstawiona z numerem jeden i ma wolny los w pierwszej rundzie. Polska tenisistka chce poprawić wynik z zeszłego roku, gdy odpadła w drugiej rundzie po meczu z Łotyszką Jeleną Ostapenko (14. WTA; 6:4, 1:6, 6:7). Jej pierwszą rywalkę w Dubaju wyłonił pojedynek pomiędzy Austriaczką Julią Grabher (90. WTA) a Kanadyjką Leylah Fernandez (39. WTA).

Leylah Fernandez pierwszą rywalką Igi Świątek w Dubaju. To finalistka US Open z 2021 roku

Pierwszy set rozpoczął się od wygranych gemów serwisowych przez obie zawodniczki. W piątym gemie, przy stanie 2:2 jako pierwsza została przełamana Julia Grabher. To pozwoliło Leylah Fernandez uzyskać dwa gemy przewagi, ale sytuacja odwróciła się na jej niekorzyść w ósmym gemie. Kanadyjka nie obroniła break pointa i kwalifikantka doprowadziła do remisu 4:4. Fernandez odpowiedziała jej błyskawicznie, przełamując rywalkę po drugiej próbie. Finalnie kanadyjska tenisistka wygrała seta 6:4, korzystając z dużej liczby niewymuszonych błędów ze strony Austriaczki.

Drugi set zaczął się od sporych problemów dla Julii Grabher. Zawodniczka z kwalifikacji została przełamana przez Leylah Fernandez i przegrała premierowego gema, mimo obronienia pierwszego break pointa. Kanadyjka miała pełną kontrolę w tym secie i prowadziła 4:0, ale tenisistka z Austrii zdołała jej odpowiedzieć w piątym gemie po dłuższych wymianach. Leylah Fernandez mogła wygrać seta 6:1, ale w siódmej partii nie zdołała przełamać rywalki i wygrała mecz dopiero po swoim serwisie (6:2).

Iga Świątek zagra z Leylah Fernandez w poniedziałek 20 lutego. To będzie drugi pojedynek między tymi zawodniczkami w historii - w styczniu 2022 roku Polka wygrała 6:1, 6:2 w drugiej rundzie turnieju w Adelajdzie. Warto dodać, że Fernandez to finalistka US Open z 2021 roku - wtedy przegrała 4:6, 3:6 z Brytyjką Emmą Raducanu. Zwyciężczyni meczu Świątek - Fernandez zagra w 1/16 finału z lepszą z pary Qinwen Zheng (24. WTA, Chiny) - Ludmiła Samsonowa (15. WTA, Rosja).