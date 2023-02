Świątek zdemolowała rywalki w Dosze. Ekspert wskazał kluczowy szczegół jej formy

Niewiele ponad trzech godzin potrzebowała Iga Świątek do wygrania trzech meczów i całego turnieju WTA 500 w Dosze. Polka, która niespełna miesiąc temu przegrała w 4. rundzie Australian Open, wróciła na kort i zdemolowała rywalki, broniąc tytułu wywalczonego przed rokiem.

W środę Świątek rozbiła Danielle Collins 6:0, 6:1. W czwartek Polka miała wolne, bo z turnieju wycofała się Belinda Bencić. W piątek najlepsza tenisistka na świecie dała powtórkę ze środowego show, gromiąc Rosjankę - Wieronikę Kudiermietową - 6:0, 6:1.

W sobotnim finale Świątek nie dała szans Jessice Peguli, wygrywając 6:3, 6:0. Tym samym Polka zrewanżowała się Amerykance za porażkę w tegorocznym United Cup. Do rewanżu świątek potrzebowała raptem 70 minut.

Co wpłynęło na formę Świątek?

- Upłynął pewien czas od tego nie najlepszego występu w Australii. Iga miała sporo czasu, by pewne rzeczy przepracować, przerobić w głowie i wyciągnąć wnioski. Poza tym wróciła do miejsca, w którym - jak pamiętamy - rok temu rozpoczęła się jej wspaniała seria. Miejsca, w którym czuje się dobrze, jeśli chodzi o warunki, nawierzchnię - w rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl powiedział komentator Canal+ Sport i Eurosportu - Michał Lewandowski.

- Ale przede wszystkim była ta pewność od pierwszego meczu. Ten jeden stracony gem, brak straconych sił to takie mecze na początku bardzo rzutują na dalszy rozwój. Do tego jeszcze ten walkower, więc sporo zachowanych sił. To wszystko mogło wpłynąć na to, że Iga zaprezentowała się tak dobrze - dodał.

Świątek nie ma czasu na odpoczynek. Po zwycięstwie w Dosze Polka przeniosła się do Dubaju, gdzie zagra w kolejnym turnieju. W 1. rundzie Świątek ma wolny los, a jej pierwszą przeciwniczką w 2. rundzie turnieju będzie Kanadyjka - Leylah Fernandez.