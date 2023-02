W przemowie Świątek padło kilka znaczących słów. "Wszyscy mamy krótką pamięć"

W sobotę Iga Świątek wygrała imprezę rangi WTA 500 w Dosze. W finale pokonała Jessikę Pegulę, czwartą tenisistkę świata, 6:3, 6:0. To jej 12. wygrany turniej w zawodowej karierze. W Katarze obroniła tytuł wywalczony w poprzednim sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Kolejna przemowa o Ukrainie

Po poprzednim sezonie możemy być przyzwyczajeni, że 21-letnia Polka wykorzystuje ceremonie finałowe, by zabrać głos w sprawie wojny w Ukrainie. Nie inaczej było i tym razem w Dosze. - Czuję, że wszyscy mamy krótką pamięć, ale powinnismy wspierać Ukraińców. To dosyć rozczarowujące, że sytuacja się nie zmienia, ale mam nadzieję, że pozostaniemy silni - powiedziała Świątek.

Jej słowa, jako liderki rankingu, brzmią szczególnie mocno. Tym bardziej że za kilka dni minie rok od ataku Rosjan na Ukrainę. Polska tenisistka od tego czasu cały czas wspiera Ukraińców. Nosi czapkę z ukraińską wstążką podczas spotkań, podobnie było w ostatnim tygodniu w Katarze.

W lipcu zeszłego roku zorganizowała w Krakowie imprezę "ga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". W hali Tauron Arena zagrała m.in. pokazowy mecz z Agnieszką Radwańską. Ukraińcy dziennikarze, których wtedy spotkaliśmy, byli wzruszeni. Udało się zebrać ponad dwa miliony złotych na pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku działań wojennych.

W stolicy Małopolski Świątek mówiła m.in.: "Zauważyłam, że pamięć o wojnie przygasła. Wiele zawodniczek zdjęło wstążki, które w lutym założyło na dwa-trzy mecze. Uważam, że to trochę niekonsekwentne. Ta wstążeczka pozostała ze mną i pozostanie dalej".

Po sobotnich słowach Polki w Katarze publiczność zareagowała oklaskami. Podobnie było w Paryżu po finale zeszłorocznego Roland Garros. Polka miała wtedy dłuższą przemowę, a można było odnieść wrażenie, że największe brawa zebrała właśnie za słowa o Ukrainie. - Bądźcie silni - wspierała naszych sąsiadów.

Iga Świątek ambasadorką ukraińskiej sprawy

Ze wszystkich gwiazd światowego tenisa (nie licząc Ukraińców) Iga Świątek wypowiada się w sprawie Ukrainy najczęściej. Po prawie każdym sukcesie korzysta z uwagi mediów i kibiców, by przypomnieć - zwłaszcza ludziom na Zachodzie - że wojna nadal trwa. Holenderscy dziennikarze, z którymi rozmawialiśmy o tym w maju zeszłego roku w Paryżu, nie mogli się nadziwić, że mimo tak młodego wieku Polka zabiera głos w tak ważnych sprawach.

Pod koniec grudnia zorganizowaliśmy jako Sport.pl plebiscyt "The Best of Iga Świątek". W kategorii "najlepsza wypowiedź Igi w 2022 roku" zagraniczni i polscy eksperci wybrali wspomnianą już przemowę na Roland Garros. "Pokazała, że nie jest oderwana od rzeczywistości", "Najważniejsze było wyczucie czasu" - argumentowali nasi jurorzy.

Cristiano Ronaldo zaatakowany! Próbowali "uszkodzić" go przed meczem [WIDEO]

- Na koniec chcę powiedzieć coś do Ukrainy: bądźcie silni. Wojna wciąż trwa. Od mojej przemowy w Dosze liczę, że przy każdej kolejnej sytuacja będzie lepsza. Cały czas mam tę nadzieję. Cały czas staram się wspierać Ukrainę - mówiła polska tenisistka w Paryżu.

Rok temu turniej w Katarze odbywał się tydzień później. Finał rozegrano 26 lutego, dwa dni po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. - Chcę wyrazić swoje wsparcie dla ludzi, którzy cierpią na Ukrainie. Ciężko mi nawet sobie wyobrazić to, co się dzieje w kraju obok mnie - mówiła wtedy Iga Świątek.

Psycholog Igi Świątek o kulisach

W czerwcu Daria Abramowicz w wywiadzie dla nas opowiadała, jak wyglądały kulisy zeszłorocznego finału w Dosze. O rozgrzewce przed finałem z Anett Kontaveit mówiła: "W rogach sali stały dwa telewizory, których nie dało się wyłączyć. Na jednym ekranie wyświetlano relację CNN, na drugim Al Jazeera. Mam zawodniczkę, która rozgrzewa się przed finałem. Widzi kątem oka bezprecedensową sytuację w skali świata, która dotyka także i ją emocjonalnie i prawie osobiście jako Polkę. Gdybyśmy jako zespół tworzyli bańki, o których powiedziałam, to w tej sytuacji doszłoby momentalnie do naruszenia takiego wypracowanego status quo. W mojej ocenie nie powinniśmy tego robić, tylko właśnie budować świadomość i wyposażać w narzędzia, które pozwalają poradzić sobie w takim momencie".

Przykład z Igi Świątek wzięli inni. Przed rozpoczęciem wielkoszlemowych turniejów US Open 2022 i Australian Open 2023 zorganizowano imprezy charytatywne z udziałem gwiazd tenisa. Wystąpili m.in. Rafael Nadal, Matteo Berrettini czy Coco Gauff. Zebrane pieniądze przekazano organizacjom wspierającym poszkodowanym w wojnie w Ukrainie. W ten sposób polska tenisistka zapisuje się w historii światowego sportu jako ktoś więcej niż "tylko" geniusz tenisa.

Real wygrał z Osasuną. Vinicius wściekł się na sędziego i wyzwał od najgorszych [WIDEO]