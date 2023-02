Atomowy serwis Igi Świątek. Reakcja rywalki i wszystko jasne w tym temacie [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) obroniła tytuł w turnieju WTA w Dosze. Polska tenisistka wygrała 6:3, 6:0 w finale z Amerykanką Jessicą Pegulą (4. WTA). Iga Świątek straciła tylko pięć gemów w trakcie turnieju, dzięki czemu pobiła rekord Chris Evert z 1981 roku - wtedy Amerykanka straciła tylko siedem gemów w zawodach w Lugano. "Zwycięstwo w Dosze przyszło dla Polki w najlepszym możliwym momencie. Najlepszy dowód, że mimo pogoni rywalek nasza tenisistka dalej może wygrywać" - napisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Iga Świątek potrzebowała 70 minut, by wygrać finał turnieju w Dosze z Jessicą Pegulą. Polska tenisistka zakończyła mecz w świetnym stylu, serwując piłkę z ogromną prędkością - system wyliczył, że zaserwowała piłkę z prędkością 182 km/h. Amerykanka nie skupiła się na odbiciu piłki, a na ochronie własnej. Chwilę później Świątek mogła świętować 15. wygrany turniej w karierze. "Rewelacyjna Iga" - napisał oficjalny profil WTA na Twitterze.

Iga Świątek nie skrywała wielkiej radości po wygraniu finału w Dosze. - Jestem naprawdę szczęśliwa, że znalazłam więcej równowagi w porównaniu z tym, co czułam na początku sezonu. Ten turniej doda mi pewności siebie. Wczoraj dotarło do mnie, że jeśli jest wietrznie, to mogę to wykorzystać i zagrać krócej lub zagrać z większym topspinem, aby wiatr zabrał piłkę jeszcze dalej. Grałam tak, jak podpowiadała mi intuicja - mówiła tuż po zakończeniu spotkania.

Iga Świątek nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek, ponieważ będzie rywalizować w przyszłym tygodniu w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polska tenisistka zacznie grać od drugiej rundy, a jej przeciwniczką będzie Kanadyjka Leylah Fernandez (39. WTA) lub Julia Grabher (90. WTA) z kwalifikacji. Świątek w zeszłym roku odpadła w drugiej rundzie po porażce z późniejszą triumfatorką, czyli Łotyszką Jeleną Ostapenko (14. WTA; 6:4, 1:6, 6:7).