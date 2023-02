Iga Świątek jak walec. Polka wygrywa turniej w Dausze! Totalna dominacja w finale

W sobotnie popołudnie Iga Świątek grała o swój pierwszy tytuł w 2023 roku i dwunasty w całej karierze. Polska tenisistka w niezwykłym stylu awansowała do finału turnieju w Dausze - straciła w dwóch meczach zaledwie po jednym gemie. Jej rywalką w finale była Amerykanka Jessica Pegula, która długo nie mogła znaleźć recepty na Polkę, ale w styczniu w United Cup wreszcie ją pokonała, i to bardzo pewnie, bo 6:2, 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Walec Iga Świątek wygrywa turniej w Dosze! Totalna dominacja w finale

Pierwszego seta sobotniego finału Iga Świątek zaczęła świetnie. Przy własnym serwisie wygrała gema "'na sucho", bardzo dobrze serwując, a już w kolejnej rozgrywce po walce na przewagi uzyskała przełamanie i wyszła na prowadzenie 2:0.

Gdy niektórzy już mogli pomyśleć, że zbliża się kolejna na demolka na korcie w Dosze, Pegula zareagowała w świetnym stylu. Kilka dobrych returnów z rzędu przyniosło jej szybkie przełamanie powrotne, co po wygranym podaniu dało jej wyrównanie (2:2).

Kolejne dwa gemy padły łupem Igi Świątek, jednak gdy po kolejnym przełamaniu powrotnym na 4:3 w wykonaniu Peguli wydawało się, że Amerykanka za chwilę powtórzy wyczyn sprzed kilku chwil i doprowadzi do kolejnego remis, czwarta tenisistka rankingu WTA, zepchnięta przez Świątek do defensywy po dobrych returnach Polki, ponownie straciła własne podanie. Tego polska tenisistka nie mogła już zmarnować - wygrała gema serwisowego do zera i całego pierwszego seta 6:3.

Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę w w Dubaju. Może zagrać z byłą finalistką US Open

Przegrana pierwsza partia, w której Pegula wielokrotnie musiała się nabiegać w defensywie, mocno ją kosztowała zarówno psychicznie, jak i fizycznie. To było widać w drugim secie, w którym nawet pomimo wysiłków Amerykanki kolejne gemy seryjnie padały łupem Igi Świątek.

Polska tenisistka grała znakomicie, jej rywalka nie była w stanie wytrzymać tempa narzucanego przez Świątek i popełniała znacznie więcej błędów. Drugi set był absolutną dominacją liderki rankingu, która w dopiero w ostatnim gemie pozwoliła rywalce nawet na równowagę, a łącznie oddała jej tylko dwanaście "małych" punktów. Cały mecz zakończyła serią ośmiu kolejnych wygranych gemów.

Iga Świątek pokonała w finale Amerykankę Jessicę Pegulę 6:3, 6:0 i wygrała turniej WTA 500 w Dausze, czym obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. Polska tenisistka wygrała w Katarze swój dwunasty tytuł w karierze - tym razem straciła przez całe rozgrywki zaledwie pięć gemów. Po tej niebywałej dominacji w Dosze Świątek przenosi się teraz do Dubaju, gdzie już w przyszłym tygodniu czeka ją turniej WTA 1000.