To już zupełnie inna Iga Świątek. Polka odmieniona. Pegula niech zrobi: kopiuj, wklej

Z poprzedniego meczu Igi Świątek z Jessicą Pegulą, który odbył się 6 stycznia, zapamiętaliśmy nerwowość Polki i jej łzy po porażce. Nieco ponad dwa tygodnie później, gdy odpadała z Australian Open, sama wróciła do przywoływanego przez nią nieraz w Melbourne tematu nieradzenia sobie z oczekiwaniami. Po niespełna miesiącu zobaczyliśmy zupełnie inną liderkę światowego rankingu. Taką, jaką pamiętamy z niesamowitego poprzedniego sezonu.

Wpis, który miał być żartem, okazał się przepowiednią. Presja weszła na pierwszy plan

Ubiegły rok był przełomem nie tylko dla 21-letniej Polki. Pegula również spisywała się w nim świetnie. Niedawno okazało się, że w drugiej połowie roku zmagała się z rodzinnym dramatem, ale na korcie nie dała po sobie zupełnie tego poznać. Na Świątek jednak - tak jak i wiele innych tenisistek - nie miała recepty. A była w tym czasie jednym z największych pechowców, bo trafiła na zawodniczkę trenowaną przez Tomasza Wiktorowskiego aż cztery razy. Ugrała jednego seta.

- Miejcie nas w opiece - napisała na początku kwietnia na Twitterze Amerykanka. Była to jej odpowiedź na wpis dziennikarki pracującej dla organizacji WTA, która po efektownej wygranej Polki w Miami przypomniała, że ta dopiero teraz przeniesie się na ulubione korty ziemne. Pegula w półfinale imprezy na Florydzie zmierzyła się z nią po raz pierwszy w 2022 roku. Wówczas jej wpis odbierano żartobliwie, ale okazał się właściwie przepowiednią, bo Świątek kontynuowała potem swoją imponującą serię wygranych meczów (37), a rok zakończyła ośmioma wygranymi turniejami.

Gdy te same zawodniczki spotkały się na początku stycznia w drużynowym turnieju United Cup, obraz na korcie był jednak inny. Polka walczyła nie tylko z rywalką, lecz także z własnymi emocjami. Po porażce mówiła, że przeżywała, iż nie pomogła drużynie narodowej. Ale gdy dotarła do Melbourne, przyznała, że ostatnie tygodnie były dla niej ciężkie, bo nie radziła sobie z presją - wewnętrzną i zewnętrzną. W Sydney po przegranym meczu z Pegulą zapłakaną 21-latkę pocieszała Agnieszka Radwańska, która była kapitanką Biało-Czerwonych.

- Właśnie podczas tego meczu widziałam u Igi większą presję. Wcześniej radziła sobie pod tym względem dobrze, nie było w jej grze dużych zawahań. To o tyle zaskakujące, że Amerykanka to dziewczyna z czołówki, a to powinno z Igi zdjąć wówczas trochę presji. Bo to nie to samo, kiedy grasz z kimś, kto jest 100. czy 150. w rankingu i kiedy czujesz, że musisz wygrać. Natomiast ja właśnie wtedy widziałam i czułam nerwowość u Igi - wspominała w rozmowie ze Sport.pl w Melbourne finalistka Wimbledonu 2012.

Potrzeba okrzepnięcia w nowej roli. Udany reset Świątek

Na potrzebę okrzepnięcia w nowej wciąż roli faworytki każdego turnieju zwracał uwagę wówczas też Wiktorowski. Ona sama mówiła wtedy o nierealnych oczekiwaniach innych, którzy oczekują, że będzie wygrywać wszystko.

Szkoleniowiec swoje słowa wypowiedział po meczu otwarcia w Australian Open. W nim Świątek trochę się męczyła, ale pokonała groźną Niemkę Jule Niemeier. Jej dwie kolejne rywalki bardziej cieszyły się z faktu, że mogły zagrać z pierwszą rakietą świata na wielkim korcie i fetowały każdy wygrany gem. Poważnym sprawdzianem okazała się dopiero Jelena Rybakina w 1/8 finału. Reprezentantka Kazachstanu grała w Australii bardzo dobrze, ale Polka sama po przegraniu z mistrzynią Wimbledonu 2022 przyznała, że ona nie zaprezentowała się wtedy z dobrej strony. Powtórzyła, że zbyt wiele energii na martwienie się.

- Miałam dziś wrażenie, że nie jestem w stanie już mocniej walczyć. Muszę nieco zmienić swoje podejście. Może chciałam za bardzo. Czułam presję i czułam, że nie chcę przegrać, zamiast chcieć wygrać. Myślę, że to jest baza, na której muszę się skupić w kolejnych tygodniach - analizowała wtedy.

Dodała też, że poza zewnętrzną presją problemem jest także jej własna nadmierna ambicja. - Cały czas pracuję, by obniżyć własne oczekiwania. Zdaję sobie sprawę, jak potrafię grać i cały czas właściwe tego od siebie wymagam. A czasami nie jestem w stanie tak zagrać. Są lepsze i gorsze chwile pod tym względem, ale chciałabym mieć jak najwięcej kontroli nad tym - tłumaczyła.

Jej celem na kolejne tygodnia miał być reset oraz skupienie się na treningu zamiast na walce z samą sobą. Obserwując jej grę w Dosze, wydaje się, że te kilka tygodni wystarczyło na wykonanie zadania. Grała bowiem bardzo pewnie, zbierając pochwały z każdego strony, a cierpiały jedynie rywalki. Czy to prognostyk, że zaczyna podobny do ubiegłorocznego okres dominacji? Zbyt pochopne byłoby stwierdzanie tego po jednym turnieju. Zwłaszcza że rozegrała w nim jedynie trzy mecze, a w stawce nie było kilku groźnych przeciwniczek. Ale niewątpliwie nie da się wykluczyć, że i w tym sezonie żartobliwy apel Peguli będzie miał uzasadnienie.