Iga Świątek sprawiła, że Rosjanka wyglądała jak Pablo Escobar z memów. Tryb niszczycielski!

Weronika Kudermietowa to 11. tenisistka świata. Rosjanka to ćwierćfinalistka ubiegłorocznego Roland Garros. A w tym roku pokonała już m.in. Coco Gauff i Barborę Krejcikovą, przed chwilą, w Dosze. Krótko mówiąc: to nie jest ktoś, kto nie wie, o co w tej grze chodzi. Ani ktoś, kto jest bez formy i do półfinału turnieju WTA 500 w Katarze dotarł przypadkiem. To Iga Świątek jest w takim gazie, że osoba stojąca po drugiej stronie siatki zupełnie nie potrafi pokazać swoich atutów. I wygląda właśnie trochę tak, jakby stała, gdy porównamy ją do naładowanej energią Polki.

50:17! Deklasacja

Dwa dni temu Świątek rozbiła Danielle Collins 6:0, 6:1 w drugiej rundzie (w pierwszej miała wolny los). Następnie z gry z Polką zrezygnowała Belinda Bencić, czując zmęczenie po trzysetowym thrillerze z Wiktorią Azarenką i po swoich wcześniejszych meczach. Teraz ogromną siłę Igi poczuła Rosjanka. Półfinał dużego turnieju pełnego gwiazd był tak jednostronny, że statystyki po nim wyglądają jak żart. Z 67 rozegranych punktów Świątek wygrała 50. Światowa numer 11 urwała "jedynce" jednego, jedynego gema, a już przy wyniku 0:5 w pierwszym secie siedziała na krótkiej przerwie ewidentnie zrezygnowana.

Nieuchronność porażki i bezradność były wypisane na twarzy Kudermietowej. Rosjanka wyglądała trochę jak Wagner Moura w roli Pablo Escobara z Netfliksowego serialu "Narcos". Ten Escobar, który stał się wielkim, globalnym memem.

Piekarnia działa pełną parą

Memy z niszczycielską Igą Świątek na razie obiegają internet w niewinnej postaci. Najczęściej trafiamy do piekarni, w której Iga serwuje kolejnym rywalkom bajgle (sety wygrane do okrągłego zera) i paluszki chlebowe/bagietki (sety wygrane do jednego). W meczu z Kudermietową zobaczyliśmy trzeci taki zestaw pyszności w tym dopiero niedawno rozpoczętym sezonie. 6:0, 6:1 Iga wygrała najpierw z Bucsą na Australian Open i teraz w Dosze z Collins oraz Kudermietową.

A zatem trzy ostatnie zwycięstwa Świątek na kocie (między nimi był jeszcze walkower z Bencić) miały takie same rozmiary. Ale to teraz, w Katarze, Iga jest tą starą (jakkolwiek śmiesznie to brzmi w kontekście 21-latki), dobrą Igą, która nie daje rywalkom żadnych szans i nie zna litości.

Były łzy pod ręcznikiem. Będzie rewanż na Peguli?

Po porażce z Jeleną Rybakiną (4:6, 4:6) w czwartej rundzie Australian Open Świątek 24 dni czekała na kolejny mecz. Widzimy, jak znakomicie wykorzystała ten czas. I teraz na pewno wszyscy bardzo chętnie zobaczymy sobotni finał. O tytuł w Dosze jego obrończyni zagra z Jessiką Pegulą.

Czwarta w rankingu WTA Amerykanka jest jedyną tenisistką obok Rybakiny, która w tym roku pokonała Igę. I to dotkliwie. Na początku roku w ramach United Cup w Brisbane Pegula wygrała 6:2 6:2, a bezradna Iga płakała, zakrywając się ręcznikiem. Trudno wyobrazić sobie podobne sceny w sobotę.