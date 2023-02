Iga Świątek show! Popisowe zagrania Polki w półfinale. "Zapewnia najlepszy spektakl" [WIDEO]

Iga Świątek nie potrzebowała nawet godziny gry, by pokonać Weronikę Kudiermietową. Wygrała z Rosjanką w dwóch setach, pozwoliła jej ugrać tylko jednego gema. Różnica klas była aż nadto widoczna. Polka nie pozwalała nawet na moment rozkręcić się rywalce, grając popisowe piłki w ważnych momentach.

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Wybitne zagrania Świątek już zachwycają w sieci

WTA wyróżniła dwie akcje Świątek. Pierwsza z nich miała miejsce w szóstym gemie pierwszego seta, przy serwisie Kudiermietowej. Rosjanka prowadziła w tym gemie 30:15 i to była akcja, która mogła przedłużyć jej nadzieje na ugranie w tym secie czegoś więcej.

Rosyjska tenisistka bardzo dobrze zaserwowała, ale jeszcze lepszym returnem popisała się Polka. Praktycznie wyrzuciła rywalkę z kortu. Potem dostała idealną piłkę na posłanie bekhendu po linii. Kudiermietowa nie miała prawa tego sięgnąć. Po udanym zagraniu krzyknęła "Jazda!", a chwilę później wygrała seta 6:0.

Druga popisowa akcja to ta z drugiego seta, kiedy Świątek przełamała Kudiermietową i odskoczyła na prowadzenie 3:1. To była wymiana, w której Rosjanka miała przewagę po serwisie. Doskoczyła do siatki, ale nie zamknęła tam akcji skrótem. Świątek dobiegła do piłki i od razu zagrała szybki forhend, na który rywalka nie miała prawa zareagować. Gem padł łupem Polki, a potem nie dała szans do końca meczu.

"Witamy w show Igi Świątek! - napisała WTA na Twitterze, wrzucają wideo z akcji.

Komentatorzy byli pod wrażeniem Polki przy obu akcjach. "Zapewnia najlepszy spektakl" - zachwycał się angielski komentator WTA.

Totalna dominacja Igi Świątek w starciu z Rosjanką. Perfekcyjna gra i pewny awans do finału

Iga Świątek zagra w sobotę w finale turnieju w Dosze z Amerykanką Jessiką Pegulą.