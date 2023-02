Świątek oczarowała cały świat. Takich opinii nie czyta się często. "Totalna dominacja", "bezlitosna"

Iga Świątek (1. WTA) pewnie zmierza po kolejny tytuł w karierze. W II rundzie WTA 500 w Dosze bez większych problemów pokonała 6:0, 6:1 Danielle Collins (42. WTA). W ćwierćfinale miała zmierzyć się z Belindą Bencić (9. WTA), ale Szwajcarka niespodziewanie wycofała się z turnieju. Dzięki temu Polka awansowała bezpośrednio do półfinału, w którym ponownie nie dała szans rywalce. Tym razem ograła Wieroniką Kudiermietową (11. WTA). Pierwszy set wygrała do 0. Był to 39. "bajgiel" w karierze 21-latki. Z kolei w drugiej partii Rosjanka urwała naszej tenisistce tylko jednego gema. Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Świątek 6:0, 6:1.

Liderka rankingu WTA rozegrała znakomite spotkanie i zebrała mnóstwo pochwał od zagranicznych mediów. "Świątek rozbija na swojej drodze rywalki niczym kula. Tym razem o sile jej uderzenia przekonała się Kudiermietowa. Co można powiedzieć o rewelacyjnym występie Polki? Patrząc na wynik, rywalka nie była nawet blisko jej pokonania. Świątek dominowała w każdym aspekcie meczu i właściwie mogła wygrać 6:0, 6:0, gdyby tylko chciała. Totalna dominacja - nie mamy nic więcej do dodania" - ocenili dziennikarze portalu tennisuptodate.com.

Podobne zdanie na temat gry Polki wyraziła redakcja portalu canaltenis.com. "Świątek zaprezentowała nieludzkie tempo. Jej dominacja była niepodważalna. Ani myśli nacisnąć na hamulec w tym turnieju" - podkreślili. "Polka było ponownie bezlitosna. Oddała tylko jeden gem rywalce, a w całym turnieju straciła zaledwie dwa. Niesamowite" - zachwycali się dziennikarze portalu tennisnet.com.de.

"Podczas Australian Open 2023 nie udało jej się wykorzystać wspaniałego daru, w postaci konsekwentności. Pokazała, że jej niezwyciężona zbroja może mieć małe pęknięcia, w które mogą wślizgnąć się jej rywalki. Jednak w te pęknięcia nie pozwoliła wejść Kudiermietowej i pewnie zdominowała Rosjankę" - podkreślono na portalu tennisworldusa.org.

Z kolei dziennikarze puntodebreak.com zwrócili uwagę, że teraz przed Polką większe wyzwanie. W finale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Jednak to właśnie nasza tenisistka będzie faworytką. "Świątek znowu dała lekcję tenisa. Tym razem Kudiermietowej. Polka przyjechała do Dohy, żeby zrewanżować się za nieudane Australian Open i już w niecałą godzinę pokonała Rosjankę. Z dużym optymizmem wbiegła do finału, gdzie zmierzy się z Jessicą Pegulą. Przed Amerykanką trudne wyzwanie - musi pokonać kobietę, która wyraźnie dominuje w tourze" - czytamy.

Mecz finałowy Świątek z Pegulą odbędzie się w sobotę 18 lutego. Początek o godz. 16.