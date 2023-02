Walczy o tytuły, ale przeszła prywatny dramat. Oto finałowa rywalka Świątek

Podczas turnieju WTA 500 w Dausze, Iga Świątek (1. WTA) ponownie nie daje szans rywalkom, próbującym grać z nią jak równy z równym. Polka, w dwóch rozegranych meczach, przegrała zaledwie dwa gemy, stając się główną faworytką do wygrania całej rywalizacji. W finale, przeciwniczką najlepszej tenisistki świata będzie Amerykanka Jessica Pegula (4. WTA), która ma za sobą bardzo trudny okres.

Choroba mamy i walka na kortach

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, Pegula przeżyła duży, prywatny dramat. Niespełna 29-letnia zawodniczka musiała zmierzyć się z chorobą matki, która nie tylko jest bardzo ważną osobą w jej życiu, ale także kibice znają ją jako bizneswomen, odpowiedzialną m.in. za prowadzenie klubu NFL Buffalo Bills.

Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych Amerykanka przyznała, że ostatni rok był dla niej niezwykle trudny. Przyszło jej bowiem rywalizować na najwyższym poziomie w turniejach na całym świecie, gdy w jej rodzinie było niezwykle blisko ogromnej tragedii, związanej z potencjalną śmiercią matki.

Największe sukcesy

Teraz, kiedy sytuacja jest już ustabilizowana, Pegula w pełni może skupić się na tenisie. Obecnie Amerykanka zajmuje w rankingu WTA czwarte miejsce z 5000 punktów na koncie. Jej strata do trzeciej Ons Jabeur wynosi zaledwie 210 oczek, co już teraz oznacza, że w poniedziałek dojdzie do małego przetasowania w ścisłej czołówce.

Mimo doskonałej lokaty w światowym rankingu, 28-letnia tenisistka nie jest znana z wygrywania dużych i ważnych turniejów. W imprezach wielkoszlemowych, jej najlepszym występem jest awans do ćwierćfinału Australian Open (3 razy z rzędu, 2021-2023), Rolland Garros (2022) i US Open (2022). W pozostałych turniejach Pegula ma na swoim koncie dwa triumfy, jeden rangi 250 w Waszyngtonie i jeden w Mastersie w Guadalajarze.

Bezpośrednie pojedynki

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie, obie finalistki Qatar Ladies Open zmierzyły się ze sobą sześciokrotnie. Cztery razy lepsza była Świątek, a dwa razy po zwycięstwo sięgnęła Pegula. Ostatni raz do pojedynku Polki z Amerykanką doszło na początku tego roku, w trakcie australijskiego United Cup. Wówczas 28-latka wygrała 6:2 6:2, wyraźnie dominując.

Sobotni finał turnieju w Katarze zaplanowano na godz. 16 polskiego czasu.