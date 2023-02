Totalna dominacja Igi Świątek w starciu z Rosjanką. Perfekcyjna gra i pewny awans do finału

Iga Świątek przystępowała do półfinału z Weroniką Kudiermietową w pełni wypoczęta. Nie grała ćwierćfinału, ponieważ Belinda Bencić wycofała się z turnieju. Od początku narzuciła swoje warunki w starciu z Rosjanką, bardzo szybko zmuszała do błędów. To była po prostu przepaść pod względem jakości.

REKLAMA

Zobacz wideo 82 proc. uczniów nie jest aktywnych choćby przez godzinę dziennie. 30 proc. uczniów unika wuefu. "Dotykają nas problemy bogatych krajów"

Świątek upiekła bajgla w pierwszym secie

Swoja dwa pierwsze gemy serwisowe Polka wygrała bez straty punktów. Z łatwością przełamywała Kudiermietową i prowadziła 4:0. Mocny serwis, konkretny, odrzucający forhend, świetne przyspieszenia charakteryzowały grę Świątek. Rosjanka nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na to. Psuła wymiany na potęgę.

Dopiero w ostatnich dwóch gemach pierwszego seta Kudiermietowa podejmowała ryzyko, grała agresywniej, ale za wiele to nie dało. Nie doprowadziła nawet do gry na przewagi w gemie. Świątek nie popełniała błędów. W efekcie jej piekarnia upiekła w pierwszym secie bajgla za sprawą wygranej 6:0. Set trwał zaledwie 25 minut.

Współczesna zmora czołowych tenisistów świata. Psycholog Igi Świątek mówi o zmianach

Drugi set także bardzo pewny

W drugiej partii niewiele lepiej wyglądała Rosjanka. Co prawda prowadziła dłuższe wymiany, ale Świątek wciąż była całkowicie poza jej zasięgiem. Kudiermietowa nie radziła sobie z mocnym, wyrzucającym forhendem Polki, po którym nie była w stanie wrócić w porę na miejsce. Gdy zyskiwała przewagę na korcie, nie wykorzystywała tego, dawała się zaskakiwać przyspieszeniami w wykonaniu numer jeden światowego rankingu. Bekhend w wykonaniu Polki także był perfekcyjny.

Kudiermietowa urwała szybko gema (jedynego w meczu), ale potem nie mogła znaleźć odpowiedzi na piekielnie mocny serwis Świątek. Skończyło się wygraną Polki 6:1 w drugim secie.

Kolejny cios dla rosyjskiej piłki. Putin dopiął swego. "Nie będę powtarzać sto razy"

Polska tenisistka potrzebowała zaledwie 57 minut na pokonanie Rosjanki. W finale w Dosze zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Mecz już jutro o godzinie 16:00.