Znamy rywalkę Igi Świątek w finale turnieju WTA w Dosze. Trzysetowy bój

Choć pierwszy półfinał turnieju WTA w Dosze zapowiadał się bardzo wyrównanie, to Jessica Pegula (4. WTA) z małymi problemami rozprawiła się z Marią Sakkari (7. WTA). Amerykanka od początku wyglądała pewniej na korcie i zdominowała reprezentantkę Grecji, która popełniała bardzo wiele błędów. Ważną rolę na korcie odgrywał też wiatr, który utrudniał grę obu tenisistkom.

Jessica Pegula lepsza od Marii Sakkari. Powalczy o zwycięstwo w katarskim turnieju

Maria Sakkari bardzo źle weszła w mecz z Amerykanką. Greczynka już w pierwszym gemie przegrała własny serwis i po kilku minutach rywalizacji na korcie na tablicy wyników było 0:1. Drugi gem także padł łupem Peguli, która nieźle serwowała i zaskakiwała zagraniami swoją przeciwniczkę. Po kilkudziesięciu minutach Amerykanka prowadziła już 4:1, a Sakkari na korcie niemal nie istniała. Złe decyzje, złe ustawienie - te błędy wytykali siódmej tenisistce światowego rankingu komentatorzy Canal+Sport. W całym secie Greczynka zdołała ugrać jeszcze tylko jednego gema i cały set zakończył się po niespełna 40 minutach wygraną Peguli 6:2.

Druga partia ponownie rozpoczęła się od przegranego serwisu Marii Sakkari. Pegula prowadziła 2:0 i dopiero w trzecim gemie dała dojść do głosu Greczynce, która zaczęła popełniać mniej błędów i doprowadziła do stanu 2:1. Chwilę później było już 2:2 i wydawało się, że tenisistka z Grecji nabrała wiatru w żagle.

Choć w kolejnych dwóch gemach znów górą była Pegula, to gra Sakkari wyglądała coraz lepiej. Przy stanie 2:4 zabrała się do odrabiania strat, poprawiając przy tym podanie i wkrótce prowadziła już 5:4. Było to pierwsze prowadzenie reprezentantki Grecji w tym spotkaniu. Chwilę później na tablicy wyników było już 1:1 w setach. Druga partia zakończyła się podwójnym błędem serwisowym Peguli, która wyraźnie grała na niższym poziomie niż choćby na początku partii.

W trzecim secie Pegula znów wróciła do bardzo dobrej gry. I choć wiele wymian było bardzo wyrównanych, to więcej piłek szło na korzyść Amerykanki. Sakkari aż trzy razy przegrała własne podanie i pozwoliła uciec przeciwniczce na trzy gemy po niespełna 30 minutach rywalizacji. - Pegula ma autostradę do finału - powiedział komentujący to spotkanie Dawid Celt. I się nie pomylił. Kilka minut później Pegula miała już dwie piłki meczowe i niemal równo po 2 godzinach rywalizacji zakończyła to spotkanie.