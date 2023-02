Iga Świątek gra o finał. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Kudiermietową? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) w drugiej rundzie WTA 500 w Dosze w spektakularny sposób pokonała Danielle Collins (42. WTA) 6:0, 6:1. Następnie w ćwierćfinale miała zagrać z Belindą Bencic (9. WTA), która w drugiej rundzie pokonała Wiktorię Azarenkę (17. WTA) 1:6, 7:6 (7:4), (6:4). Szwajcarka w niespodziewanych okolicznościach wycofała się z turnieju, dzięki czemu Świątek awansowała do półfinału.

WTA Doha 2023. Świątek - Kudiermietowa w półfinale

Polkę od finału WTA 500 dzieli pojedynek z Rosjanką Weronika Kudiermietowa (11. WTA). Przeciwniczka Świątek w ćwierćfinale niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff (WTA 6) w trzech setach - 6:2, 3:6, 6:1. Gdyby aktualnie najlepszej tenisistce świata udało się wygrać w półfinale, stanęłaby przed ogromną szansą, by powtórzyć wynik z zeszłego roku, kiedy to udało jej się wygrać cały turniej.

- Każdy rok to jest inna historia, tak samo jest z turniejami. Każdy z nas zaczyna w tym samym miejscu. A że przeciwniczki chcą grać swój najlepszy tenis przeciwko mnie? Ja też mam to samo przez większość czasu, chcę grać jak najlepiej. Zeszły rok był dla mnie wspaniały, ale to też był duży bagaż. Miło znów być w Dausze, podoba mi się ta atmosfera i lubię tu grać - powiedziała Iga Świątek po meczu z Danielle Collins.

Świątek z Kudiermietową zagrała dwukrotnie. Po raz ostatni miało to miejsce w październiku 2021 roku w Indian Wells, gdy Polka rozgromiła Rosjankę 6:1, 6:0. Rok wcześniej na US Open Świątek zwyciężyła także w dwóch setach - 6:3, 6:3.

Kiedy mecz Świątek - Kudiemiertowa? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz Igi Świątek z Weroniką Kudiermietową odbędzie się w piątek 17 lutego, w okolicach godziny 15:45 (czasu polskiego). Transmisję telewizyjną z tego spotkania będzie można oglądać w CANAL+ Sport, a także w Internecie w CANAL+ online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.