"Nokaut", "tryb demolka". Eksperci nie dowierzają w grę Świątek. Co za słowa!

Iga Świątek (1. WTA) w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Dosze miała wolny los, a więc zmagania rozpoczęła od starcia w drugiej rundzie. Jej rywalką była Danielle Collins (42. WTA). Amerykanka w pierwszym meczu pokonała Belgijkę Elise Mertens (37. WTA) 6:4, 7:6 (8:6). Jednak w starciu ze Świątek poległa. Polka dominowała i stało się jasne, że nie da rywalce najmniejszych szans. Późniejsze fazy meczu tylko to udowodniły.

Iga Świątek perfekcyjna w meczu z Danielle Collins. "Kosmitka"

Pierwszego seta Iga Świątek wygrała 6:0, a w drugiej partii pewnie zmierzała po taki sam wynik. Danielle Collins była jednak w stanie wygrać swoje podanie przy stanie 3:0 dla Polki. Najlepsza tenisistka świata dalej realizowała plan i raz przełamując rywalkę, wygrała 6:1. Kapitalną formą Świątek swoją postawą zachwyciła polskie i zagraniczne media.

"Iga Światek - Danielle Collins 6:0 w pierwszym secie. Nokaut to mało powiedziane. Polka świetnie czuje się na korcie, a Amerykance na razie nic nie wychodzi. Zagrożenie zerowe, ale wiadomo - Iga musi zachować koncentrację" - komentował w trakcie spotkania Dominik Senkowski ze Sport.pl.

"Iga Świątek zaczęła tak, jakby przez rok codziennie oglądała półfinał Australian Open 2021. To była stara, dobra Iga Świątek" - pisał za pośrednictwem Twittera dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak.

Portugalski komentator tenisa Jose Morgado był zachwycony postawą Świątek w pierwszym secie. "Przegrała tylko cztery punkty" - wskazał. Z kolei komentator Eurosportu Dawid Żbik wskazał, że Świątek do wygranej potrzebował niecałej godziny. "Iga Świątek odpaliła tryb demolka. 6:0, 6:1 przeciwko Danielle Collins w mniej niż godzinę i nie musiała nawet bronić break pointa. Pierwszy krok ku obronie tytułu wykonany" - czytamy.

"Szybko, łatwo i przyjemnie. Iga Świątek odpala tryb kosmitki" - wskazał z kolei dziennikarz Igol.pl Piotr Potępa.

Z kolei portal Tennis Up To Date wskazał, że Iga Świątek "zniszczyła" Danielle Collins. Napisano również, że dla Polki nie było to najtrudniejsze spotkanie. "Nikt, łącznie ze Świątek, nie spodziewał się, że będzie miała taki start na tej imprezie. To był porażający występ" - czytamy w artykule.

Na portalu Match Tenis krótko wskazał, że Iga Świątek odniosła "miażdżące zwycięstwo".

Iga Świątek w ćwierćfinale WTA 500 w Dosze zmierzy się z Belindą Bencić (9. WTA), która w drugiej rundzie pokonała Wiktorię Azarenkę (17. WTA) 1:6, 7:6 (7:4), 6:4. Spotkanie zaplanowano na czwartek, 16 lutego.