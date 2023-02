Spektakularna, niesamowita, wybitna! Co za powrót Świątek po AO. Nokaut w 53 minuty

Cztery - tylko tyle punktów zdobyła Danielle Collins w pierwszym secie meczu z Igą Świątek. Polka, która w Dosze zagrała pierwszy raz od 22 stycznia, nie dała Amerykance najmniejszych szans i zrewanżowała się jej za porażkę w półfinale zeszłorocznego Australian Open.

Collins w środę była bezradna. Amerykanka, która znana jest z agresywnego, siłowego stylu gry, nie mogła wstrzelić się w kort i co chwilę słała piłki na aut. Collins nie radziła sobie też z dużo bardziej dynamiczną, szybszą Polką, która zachowywała spokój, koncentrację i nie popełniała niewymuszonych błędów.

Pierwszy set nie miał żadnej historii. Amerykanka wywalczyła raptem cztery punkty, z czego tylko jeden przy swoim serwisie i po 21 minutach przegrała partię 0:6. - Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliśmy u niej takie statystyki - zastanawiali się komentatorzy na antenie Canal+Sport.

Świątek rozbiła Collins

Pierwszy set był tak jednostronnym widowiskiem, że trudno było spodziewać się, by drugi wyglądał co najmniej tak samo. Collins musiała w końcu zacząć trafiać w kort i tak też się stało. Tylko w trzecim gemie Amerykanka ugrała sześć punktów, ale to nie zmieniło jej sytuacji w meczu.

Po 19 minutach drugiej partii było 3:0 dla Świątek. Mimo że Collins zaczęła grać agresywniej i skuteczniej, to wciąż popełniała znacznie więcej błędów od Polki. W końcu jednak udało się jej wygrać gem przy własnym serwisie i zmniejszyć straty do 1:3.

Kiedy wydawało się, że Collins może jeszcze powalczyć ze Świątek w tym meczu, znów przydarzył się jej przestój. W kolejnych dwóch gemach Polka oddała Amerykance raptem dwa punkty, z czego jeden po podwójnym błędzie serwisowym i zrobiło się 5:1.

Chwilę później Świątek wygrała gem przy swoim podaniu i zamknęła mecz rewelacyjnym wynikiem 6:0, 6:1. W ćwierćfinale rywalką Polki będzie Belinda Bencić. Mecz w czwartek. Będzie to trzecie spotkanie od godz. 13.30.