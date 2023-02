Niespodzianka. Gigantyczne emocje w meczu Hurkacza, ale przegrał już w II rundzie

Hurkacz rozpoczął rywalizację w Holandii we wtorek od spotkania z Roberto Bautistą-Agutem (24. ATP). Po męczarniach Polak wygrał 7:5, 6:7 (7:9) 7:6 (7:4). Pojedynek trwał trzy godziny, a Hurkacz przebudził się dopiero w końcówce. W II rundzie tak łatwo już nie poszło. Wrocławianin przegrał z Grigorem Dimitrowem w dwóch setach.

Hubert Hurkacz odpadł z rywalizacji w Rotterdamie

Środowe starcie Hurkacza z Bułgarem trwało łącznie niespełna dwie godziny, a w obu setach, aby wyłonić zwycięzcę, potrzebny był tie-break. Polak nie zdołał wygrać ani jednej partii i pożegnał się z rywalizacją na holenderskich kortach. Dimitrow wygrał 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) i awansował do ćwierćfinału turnieju.

W pierwszym secie rywalizacja była dość wyrównana i obaj tenisiści szli "gem za gem". Przy stanie 5:4 dla Hurkacza wydawało się, że Polak wygra seta, jednak tak się nie stało. Kilka minut później Bułgar zdołał doprowadzić do tie-breaka. W decydującej części znów lepszy był Dimitrow, który wygrał ją 7:4 i ostatecznie w całym secie okazał się lepszy 7:6. W premierowej partii nie było ani jednego break pointa.

Druga partia ponownie była bardzo wyrównana. Tym razem to rywal Polaka miał szansę przy prowadzeniu 5:4 zakończyć mecz. Hurkacz najpierw wyrównał stan seta, a później przy prowadzeniu Bułgara doprowadził do tie-breaka. Do stanu 3:3 Polak prezentował się nieźle, jednak przegrał kolejne trzy piłki i stracił dystans do przeciwnika. Ostatecznie w tie-breaku przegrał 5:7 i odpadł z rywalizacji w Rotterdamie.

Patrząc na statystyki, przegrana dziesiątego tenisisty rankingu ATP może zaskakiwać. Na papierze Polak wyglądał na lepszego - zanotował 19 asów, nie popełnił ani jednego błędu podwójnego oraz był nieco skuteczniejszy w serwisie od przeciwnika. Ostatecznie nie przełożyło się to na wynik. Polak zdobył razem 78 punktów w tym spotkaniu, a Bułgar o jeden więcej.

Kolejnym startem Huberta Hurkacza będzie turniej ATP w Marsylii. Początek zmagań 20 lutego.