Komedia. Już miał serwować, kiedy nagle stało się to. Totalna konsternacja [WIDEO]

ABN Amro Open w Rotterdamie to turniej rangi ATP 500, który rozpoczął się w sobotę 11 lutego. Już drugiego dnia zmagań doszło do niespotykanej w tym sporcie sytuacji. Jeden z kibiców wtargnął na kort podczas meczu. Nie był to jednak zwykły fan tenisa, a człowiek przebrany za pandę. Wideo ze zdarzenia zyskało duża popularność w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Człowiek-panda wbiegł na kort podczas meczu tenisa na żywo. Zawodnicy w wielkim szoku

Do zdarzenia doszło podczas drugiego seta spotkania pomiędzy Quentinem Halysem (62. ATP) a Gregoire Barrerą (71. ATP). Atmosfera na korcie była gorąca, ponieważ mecz wkraczał w decydującą fazę, po tym, jak Halys wygrał pierwszą partię 7:6, a w drugiej prowadził już 4:1. Piłkę serwował Barrere, przy stanie 15:15. Wtedy to na boisko postanowił wkroczyć intruz przebrany za pandę.

Na materiale wideo widzimy, jak człowiek-panda wybiega zza trybuny, przeskakuje barierki i znajduje się na placu gry. Przebiega jedną z połów, robi pokraczny przewrót w przód i kontynuuje bieg. Nieproszony gość nawet nie zbliżył się do żadnego z zawodników, triumfalnie wymachiwał rękami i uciekł w kierunku miejsca, z którego przyszedł. Cała sytuacja nie trwała dłużej niż minutę i zawodnicy, jak gdyby nigdy nic wrócili do gry.

Emocje po wizycie człowieka w stroju pandy opadły, ale podczas spotkania ich nie brakowało. Barrere był w stanie doprowadzić do remisu i wygrał drugą partię 7:6 (7:3). W decydującym secie do rozstrzygnięcia znów potrzebny był tie-break i znów lepszy okazał się Gregoire Barrere, który wygrał w nim 7:1. To niżej notowany zawodnik przebrnął kwalifikacje i znalazł się w pierwszej rundzie turnieju. W niej pokonał 2:0 Davida Goffina (41. ATP). W drugiej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Lorenzo Sonego (60. ATP) z Felixem Augerem-Aliassime (8. ATP).

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

ABN Amro Open w Rottterdamie potrwa do 19 lutego. Warto przypomnieć, że w turnieju bierze udział Hubert Hurkacz (10. ATP), który w pierwszym meczu pokonał Roberto Bautistę-Aguta (24. ATP) 7:5, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4). W drugiej rundzie na Polaka czeka Grigor Dimitrow (28. ATP), który pokonał Rosjanina Asłana Karacjewa (98. ATP).