Świątek poznała pierwszą rywalkę w Dausze. Szansa do wielkiego rewanżu

Iga Świątek (1. WTA) wraca do rywalizacji w tourze po zakończeniu Australian Open. Liderka światowego rankingu zakończyła rywalizację na IV rundzie, gdzie przegrała 4:6, 4:6 z Kazaszką Jeleną Rybakiną (10. WTA). Teraz Iga Świątek będzie rywalizować w turnieju WTA 500 w Dausze, gdzie będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Wtedy impreza miała jeszcze rangę WTA 1000, a polska tenisistka wygrała w finale 6:2, 6:0 z Estonką Anett Kontaveit (27. WTA).

Świątek zna pierwszą rywalkę w Dausze. Szansa do rewanżu

Iga Świątek została rozstawiona w WTA 500 w Dausze z numerem 1, co oznacza, że rozpoczyna rywalizację dopiero od drugiej rundy. W niej Polka zagra z Amerykanką Danielle Collins (42. WTA), która w pierwszej rundzie ograła 6:4, 7:6 Belgijkę Elise Mertens (37. WTA). Tym samym Świątek będzie miała okazję do rewanżu na Amerykance za Australian Open w 2022 roku. Wtedy Świątek przegrała 4:6, 1:6 z Collins w półfinale. Wcześniej zawodniczki rywalizowały w 2021 roku w Adelajdzie, a Polka awansowała do półfinału po kreczu rywalki w drugim secie przy stanie 6:2, 3:0.

Na kogo Iga Świątek może trafić w kolejnych etapach turnieju w Dausze? W ćwierćfinale Polka może zagrać z Białorusinką Wiktorią Azarenką (17. WTA) czy Szwajcarką Belindą Bencić (9. WTA), a w półfinale najwyżej rozstawiona jest Amerykanka Coco Gauff (6. WTA). Zdecydowanie najtrudniejsze zadanie byłoby w finale, gdzie jest możliwy pojedynek z Amerykanką Jessicą Pegulą (4. WTA), Francuzką Caroline Garcią (5. WTA) czy Greczynką Marią Sakkari (7. WTA).

Mecz Igi Świątek z Amerykanką Danielle Collins w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Dausze odbędzie się w piątek, 15 lutego. Na razie organizatorzy turnieju nie podali planu gier na ten dzień. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Igi Świątek w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.