Iga Świątek zmienia taktykę. Te słowa mówią wszystko. "Inna historia"

Iga Świątek wraca na kort po Australian Open, w którym dotarła do IV rundy. W niej lepsza okazała się Jelena Rybakina, która pokonała naszą zawodniczkę 6:4, 6:4, a później dotarła aż do finału. Świątek miała czas na odpoczynek i przygotowania do kolejnego turnieju. Pierwszym będzie WTA 500 w Dosze, w którym triumfowała przed rokiem. Polka wkroczy do rywalizacji od II rundy.

Iga Świątek podczas rywalizacji w Dosze będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. Tenisistka zwróciła uwagę, że nie ma to dla niej jednak żadnego znaczenia. - Nie skupiam się na obronie tytułów, czuję, że każdy rok to inna historia, każdy turniej to inna historia. Po prostu nie ma sensu myśleć o zeszłorocznym turnieju i porównywać go z tegorocznym - przyznała dość asekuracyjnie.

- Chcę po prostu rozpocząć ten turniej jak każdy inny zawodnik, ponieważ taka jest rzeczywistość. Wszyscy zaczynamy z tego samego miejsca. Jest tak wiele meczów do wygrania i tak wiele przeszkód do pokonania, że chcę skupić się na następnym kroku, na następnym meczu - dodała.

Liderka światowych list przyznała też, że po Australian Open potrzebowała trochę odpoczynku. - To, czego potrzebowałam, to trochę się zrestartować - powiedziała i dodała: - Ostatni sezon był dziwny, może trochę dezorientować głowę, więc chcę twardo stąpać po ziemi i skupić się na pracy na boisku.

Drabinka Igi Świątek w turnieju WTA Doha 2023. Wiemy, z kim może zagrać Polka

Poznaliśmy już drabinkę turnieju w Dosze, w którym Polka jest rozstawiona z numerem "1". To oznacza, że rozpocznie rywalizację od II rundy, w której zmierzy się z Danielle Collins (42. WTA) lub jedną z kwalifikantek. W kolejnych etapach turnieju nie brakuje potencjalnych hitów. Poniżej pełna drabinka turniejowa Igi Świątek.

Drabinka Igi Świątek w turnieju WTA Doha 2023

I runda - wolny los

II runda - Danielle Collins (42. WTA)/ kwalifikantka

Ćwierćfinał - Belinda Bencić (9. WTA)/ Wiktoria Azarenka (17. WTA)/ Ipek Oz (196. WTA)/ kwalifikantka

Półfinał - Coco Gauff (6. WTA)/ Wieronika Kudiermietowa (11. WTA)/ Petra Kvitova (13. WTA)/ Ludmiła Samsonowa (15. WTA) (cztery najwyżej rozstawione)

Finał - Jessica Pegula (4. WTA)/ Caroline Garcia (5. WTA)/ Maria Sakkari (7. WTA)/ Daria Kasatkina (8. WTA) (cztery najwyżej rozstawione)