WTA Doha 2023. Kiedy mecz Igi Świątek? Jak wygląda jej droga do finału? [DRABINKA]

Iga Świątek wraca na kort po Australian Open, w którym dotarła do IV rundy. W niej lepsza okazała się Jelena Rybakina, która pokonała naszą zawodniczkę 6:4, 6:4, a później dotarła aż do finału. Świątek zaś miała czas na odpoczynek i przygotowania do kolejnego turnieju. Pierwszym będzie WTA 500 w Dosze, w którym triumfowała przed rokiem. Od tamtego czasu zmieniono rangę zawodów (z 1000 do 500), które odbędą się w dniach 13-18 lutego.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Iga Świątek przystępuje do rywalizacji w WTA Doha 2023. Tak wygląda jej droga do finału

W tegorocznym turnieju Polka została rozstawiona z numerem 1. W pierwszej rundzie przypadł jej wolny los, co oznacza, że rywalizację zacznie od następnego etapu. Tam jej przeciwniczką będzie Danielle Collins (42. WTA) lub jedna z tenisistek, które dostały się głównej drabinki w ramach kwalifikacji. Poznaliśmy też potencjalne rywalki Świątek w kolejnych etapach turnieju WTA Doha 2023. W ćwierćfinale będzie mogła trafić na zawodniczkę z czołowej dziesiątki rankingu WTA, konkretnie Belindę Bencić (9. WTA). Inną zawodniczką na tym etapie, na którą z pewnością będzie musiała uważać, jest Wiktoria Azarenka (17. WTA), półfinalistka Australian Open 2023.

Jeszcze bardziej wymagające przeciwniczki będą czekać na Świątek w półfinale lub finale. Są wśród nich niemal wszystkie czołowe tenisistki światowego rankingu: Jessica Pegula (4. WTA), Caroline Garcia (5. WTA), Coco Gauff (6. WTA), Maria Sakkari (7. WTA), Daria Kasatkina (8. WTA), Weronika Wieronika Kudiermietowa (11. WTA) czy Petra Kvitova (13. WTA). Warto dodać, że w turnieju nie wystartują Aryna Sabalenka oraz Ons Jabeur, czyli druga i trzecia zawodniczka światowych list.

Świątek powinna postarać się o jak najlepszy wynik również ze względu na punkty rankingowe. W zeszłym roku za triumf zgarnęła pełną pulę. W tym będzie więc musiała postarać się o równie dobry wynik. Polka wciąż zajmuje pozycję liderki rankingu WTA z czterema tysiącami punktów przewagi nad drugą Aryną Sabalenką. W rankingu WTA Race sytuacja jest nieco gorsza. Świątek zajmuje w nim dopiero 21. miejsce, o czym więcej pisaliśmy w Sport.pl.

Drabinka Igi Świątek w turnieju WTA Doha 2023