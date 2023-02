Złe wiadomości dla Igi Świątek. Musi gonić. Spadek o kolejne sześć miejsc

Iga Świątek wciąż jest zdecydowaną liderką rankingu WTA. Polka ma 10485 punktów i nad drugą Aryną Sabalenką - zwyciężczynią tegorocznego Australian Open - ponad cztery tysiące punktów przewagi. 22-latka nie może sobie pozwolić jednak na większe wpadki, gdyż wkracza w okres sezonu, w którym ma do obrony mnóstwo punktów - do samego Roland Garros jest ich ponad cztery tysiące. W najnowszym zestawieniu na 21. miejsce awansowała Magda Linette, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze.

Linette jest również wysoko, bo na piątej pozycji w klasyfikacji w rankingu WTA Race, który uwzględnia jedynie wyniki z danego roku. Osiem najlepszych zawodniczek zagra tradycyjnie na koniec sezonu w WTA Finals. Linette jest sklasyfikowana na piątym miejscu (ma 866 punktów).

Zdecydowanie trudniejsza jest za to sytuacja Igi Świątek. Polka tydzień temu była sklasyfikowana na piętnastym miejscu. Teraz jest jeszcze gorzej, bo najlepsza tenisistka spadła aż o sześć pozycji w porównaniu z notowaniem sprzed tygodnia. Zajmuje 21. pozycję z 366 punktami. Swiątek do będącej na ósmym miejscu, Chinki Lin Zhu traci 215 punktów, a do prowadzącej w zestawieniu Aryny Sabalenki aż 2104 punkty. Tuż za Białorusinką są Jelena Rybakina (Kazachstan, 1456 punktów) oraz Szwajcarka Belinda Bencić (1206). Na czwartej pozycji jest Białorusinka Victoria Azarenka (882). Dopiero na 33. miejscu jest wiceliderka światowego rankingu WTA, Tunezyjka Ons Jabeur (255).

W poniedziałek, 13 lutego zaczyna się turniej w Dausze, w którym Iga Świątek będzie bronić tytułu. W zeszłym roku była to impreza WTA 1000, w tym jest WTA 500. Polka jest w tym turnieju rozstawiona z numerem jeden. Z "2" rozstawiona jest Amerykanka Jessica Pegula (4. WTA), a z "3" - Francuzka Caroline Garcia (5. WTA).

Świątek w I rundzie ma wolny los. W kolejnej fazie zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Daniele Collins (42. WTA) z jedną z tenisistek, która przejdzie trwające już kwalifikacje. W przypadku zwycięstwa, w ćwierćfinale na Polkę czekać będzie być może Belinda Bencić (9. WTA) lub Victoria Azarenka (16. WTA).