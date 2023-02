Djoković złożył wniosek o specjalną "przepustkę". Występ wciąż możliwy

W ubiegłym roku Novak Djoković nie wziął udziału w Australian Open przez brak szczepienia przeciwko COVID-19. Później z tego samego powodu nie zagrał także na US Open. W tym roku wszystko się zmieniło. Organizatorzy australijskich zawodów zadecydowali, że mogą wziąć w nich udział niezaszczepieni tenisiści. Serb w najlepszy możliwy sposób wykorzystał tę szansę. Wygrał Australian Open i powrócił na fotel lidera rankingu ATP. Jego sukces zasługuje na wyjątkowe uznanie z powodu kontuzji, z którą borykał się przez cały turniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

Novak Djoković może wziąć udział w Indian Wells. Brat tenisisty ujawnia

Stany Zjednoczone nie zniosły jeszcze restrykcji dotyczących zakazu wjazdu niezaszczepionym obcokrajowcom. Nastąpi to dopiero na początku maja i w związku z tym Djokovicia może zabraknąć na nadchodzących turniejach w Indian Wells oraz Miami. Nie wszystko jest jednak przesądzone, a głos w tej sprawie zabrał brat tenisisty. Wyjawił, że lider rankingu ATP złożył wniosek o specjalną przepustkę, aby wziąć udział w wyżej wymienionych zawodach.

Gigantyczny tenisowy skandal. ITIA była bezlitosna dla Francuzki. Prędko nie wróci

- Niestety, jest to coś, na co nie mamy wpływu. Novak musi uzyskać specjalne pozwolenie na podróż, ponieważ Stany Zjednoczone nadal nie wpuszczają nieszczepionych obcokrajowców. Jest to zaskakujące, ponieważ duże imprezy sportowe były już organizowane z udziałem nieszczepionych sportowców na całym świecie - powiedział serbskiej agencji informacyjnej Tanjug.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W związku z tym, że restrykcje w USA zostaną zniesione na początku maja, Serb będzie mógł zagrać w US Open. Ten turniej odbywa się na przełomie sierpnia i września. Indian Wells z kolei potrwa od 6 do 19 marca, a zawody w Miami od 19 marca do 2 kwietnia.

Świątek nie powtarza błędów rywalek. Psycholog zdradza. "Świdrujący głos w głowie"